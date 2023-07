DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. Juli

=== 06:50 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 2Q 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q 07:30 FR/Remy Cointreau SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai 10:00 DE/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 2Q *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 88,1 zuvor: 88,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 93,0 zuvor: 93,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 83,5 zuvor: 83,6 10:00 DE/Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium stellt Gutachten zum Thema "Bundeswehr besser ausrüsten - aber wie?" vor, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q 12:20 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 DE/Hochtief AG, vorläufiges Ergebnis 1H *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -13,5 Punkte zuvor: -12,1 Punkte *** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook (WEO) *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 112,0 zuvor: 109,7 *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H *** 22:01 US/Microsoft Corp, Jahresergebnis 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q *** 22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung - Märkte/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + MDAX AUFNAHME - Vitesco Technologies Group HERAUSNAHME - SOFTWARE AG + SDAX AUFNAHME - Borussia Dortmund HERAUSNAHME - Vitesco Technologies Group + TecDAX AUFNAHME - PNE AG HERAUSNAHME - Software AG ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2023 00:12 ET (04:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.