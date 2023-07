mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

mobilezone eröffnet neuen Shop in Mendrisio



25.07.2023 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 25. Juli 2023 mobilezone eröffnet in Mendrisio an der gut frequentierten Piazzale alla Valle einen neuen Shop. mobilezone eröffnet morgen, 26. Juli 2023, einen neuen Shop in Mendrisio. Rund 10 Minuten vom Bahnhof und fussläufig zu weiteren Einkaufsmöglichkeiten befindet sich der Shop an bester Lage und bietet ein vollständiges Smartphone-Sortiment sowie Zubehör und Abos von allen wichtigen Anbietern. Im neuen Shop bietet mobilezone zudem unabhängige Fachberatungen und weitere Dienstleistungen an. Luca Luciano, Storemanager, sagt: «Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden an dieser Top-Lage den gewohnten mobilezone Service bieten können.» mobilezone ist mit dem neuen Shop in Mendrisio mit neu 10 Shops im Tessin für seine Kunden da: in Bellinzona, Locarno, Ascona, Biasca, Balerna, Grancia, Manno, Lugano (Palazzo Ransila) und Lugano Peri. Alle Mobiltelefone sind bei mobilezone mit oder ohne Abo (Neu-Abschluss sowie Vertragsverlängerung) sämtlicher Mobilfunkanbieter verfügbar. Mit einer Erneuerung eines Abos oder einer Verlängerung aller Tarifpläne von Swisscom, Sunrise, Salt, TalkTalk, M-Budget, Yallo und Wingo ist jedes Handy ab CHF 0.- Anzahlung erhältlich. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zürich, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch



