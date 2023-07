DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

MERCEDES - Der Autohersteller will noch mehr Geld in die Entwicklung und Produktion von Elektroautos investieren. "Wir erhöhen den Einsatz", sagte Vorstandschef Ola Källenius dem Handelsblatt. Der Manager reagiert damit auf den lahmenden Absatz batterieelektrischer Modelle des DAX-Konzerns. Im weltgrößten Markt China haben die Stuttgarter von Januar bis Mai nur 6.900 Stromer verkauft. In Deutschland sinken die Bestellungen. Weltweit sind neun von zehn Neuwagen bei Mercedes nach wie vor Verbrenner. "Irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts dreht der Markt. Dann werden wir ein exponentielles Wachstum bei Elektroautos sehen", so Källenius. Er will das bisherige Budget für die Antriebswende von 40 Milliarden Euro im Zweifel aufstocken und ohnehin geplante Ausgaben vorziehen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Der Sparkurs der Deutschen Bank trifft zunehmend auch Geschäftsreisen. Zwar hat die Bank ihre Reiserichtlinien nicht formal verschärft. Doch Reiseanträge müssten besser begründet werden und würden häufiger abgelehnt, sagten mehrere Beschäftigte des Instituts dem Handelsblatt. Reisen ohne Kundenbezug sollten möglichst vermieden werden. Die Deutsche Bank teilte mit, sie steuere ihre Reisekosten und genehmige Reisen auf Basis des Reisezwecks und des verfügbaren Budgets. (Handelsblatt)

SIEMENS - Siemens Financial Services will die Ausrichtung von Siemens als Technologieunternehmen mit Fokus auf Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit forciert unterstützen. Dies sagt Veronika Bienert, CEO von SFS, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Hinsichtlich der Geschäftsziele sei die Einheit gut unterwegs.

