Logitech leidet auch im neuen Geschäftsjahr 2023/24 weiter unter dem Abschwung nach dem Ende des Corona-Booms. Umsatz und Ergebnis sind im ersten Quartal (per Ende Juni) deutlich zurückgegangen.Lausanne - Logitech leidet auch im neuen Geschäftsjahr 2023/24 weiter unter dem Abschwung nach dem Ende des Corona-Booms. Umsatz und Ergebnis sind im ersten Quartal (per Ende Juni) deutlich zurückgegangen. Allerdings lagen die Resultate deutlich über den Schätzungen der Analysten. Der Hersteller von Computerzubehör erzielte in den Monaten April bis Juni einen Umsatz von 974 Millionen US-Dollar...

