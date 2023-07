FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Der Dax tritt weiter auf der Stelle: Nach seinem fast unveränderten Wochenstart dürfte der deutsche Leitindex am Dienstag etwas nachgeben. Der Broker IG taxiert den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16 163 Punkte. Erste Orientierungsmarke nach oben bleibt das Vierwochenhoch von 16 240 Punkten. Nach unten puffert die Unterstützung um 16 000 Punkte mit der knapp darüber liegenden 50-Tage-Linie. An der Wall Street schaffte der Dow Jones Industrial inmitten der Berichtssaison und vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend den elften Gewinntag in Folge. Laut der Commerzbank die längste Serie seit 2017. Dabei stünden in dieser Woche 150 Quartalsberichte von Unternehmen aus dem S&P 500 auf der Agenda. In Deutschland legte Adidas am Montagabend nach Handelsende Eckdaten für das zweite Quartal vor und wurde für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Adidas gehörte am Montag bereits zu den besten Dax-Werten und ist mit plus 37 Prozent 2023 gemeinsam mit Rheinmetall bisherige Jahresgewinner. Negativ überraschte indes der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer , der seinen Gewinnausblick wegen des Preisverfalls des Herbizids Glyphosat senkte.

USA: - MODERATE GEWINNE - Zum Beginn einer ereignisreichen Woche mit Notenbankentscheidungen und Quartalszahlen haben die US-Börsen Kurszuwächse verbucht. Der Dow Jones Industrial ging am Montag 0,52 Prozent höher beim Stand von 35 411,24 Punkten aus dem Handel. Der seit Jahresbeginn ungleich besser gelaufene, jüngst etwas schwächelnde Nasdaq 100 legte am Montag um 0,14 Prozent auf 15 448,02 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,40 Prozent auf 4554,64 Punkte. Am Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung der Fed auf der Agenda. Weithin erwartet wird, dass sie ihre Leitzinsen noch einmal anheben wird. Mehr Aufmerksamkeit als die Zinsentscheidung an sich dürften aber Aussagen der Fed dazu finden, wie es danach weitergeht. Viele Investoren hoffen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Währungshüter. Am Donnerstag und Freitag entscheiden dann die Europäische Zentralbank (EZB) und die japanische Notenbank über ihre weitere Geldpolitik.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA - Die Aussicht auf staatliche Unterstützung für die schwächelnde Wirtschaft Chinas hat am Dienstag die Börsen des Landes angetrieben. Die Führung des Landes hatte am Montag nach Börsenschluss angekündigt, die Wirtschaft mehr zu unterstützen, wenngleich sie dabei vage blieb. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg zuletzt um 2,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 3,4 Prozent. In Tokio field der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel hingegen um 0,3 rozent.



DAX 16190,95 0,08%

XDAX 16187,81 0,06%

EuroSTOXX 50 4383,03 -0,19%

Stoxx50 3994,19 -0,10%



DJIA 35411,24 0,52%

S&P 500 4554,64 0,40%

NASDAQ 100 15448,02 0,14%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 133,44 -0,06%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1071 0,06%

USD/Yen 141,40 -0,06%

Euro/Yen 156,54 0,01%

°



ROHÖL:





Brent 82,94 +0,20 USD

WTI 78,96 +0,22 USD

°



