Curia arbeitet mit Touchlight zusammen, um sein mRNA-Herstellungsangebot zu erweitern und den Zugang zu enzymatischer Doggybone-DNA (dbDNA) zu ermöglichen

ALBANY, New York, und HAMPTON, Vereinigtes Königreich, July 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, und Touchlight, ein Unternehmen, das bei der enzymatischen DNA-Produktion Pionierarbeit leistet, haben heute eine Vereinbarung bekanntgegeben, die Curia und seinen Kunden einen vereinfachten Zugang zur Doggybone-DNA (dbDNA) von Touchlight ermöglicht. Die Vereinbarung erweitert das mRNA-Produktionsangebot von Curia um eine zusätzliche, differenzierte Quelle für DNA-Rohmaterial, auf die die Kunden von Curia sofort zugreifen können. Im Rahmen der Vereinbarung wird Touchlight dbDNA direkt im Auftrag der Kunden von Curia herstellen.



"Curia ist nach wie vor bestrebt, sein Angebot an Biologika und seine durchgängigen MRNA-Produktionskapazitäten zu stärken", so Christopher Conway, President of R&D bei Curia. "Mit der Ergänzung unserer Partnerschaft mit Touchlight durch enzymatische DNA haben unsere Kunden einen entscheidenden Vorteil in Bezug auf Skalierbarkeit und Markteinführungsgeschwindigkeit."

Die dbDNA von Touchlight ist ein linearer, doppelsträngiger, kovalent geschlossener DNA-Vektor. Die DNA dient als Vorlage für die Herstellung von mRNA-Therapien. Durch einen einfachen enzymatischen Prozess, die sogenannte In-vitro-Transkription, wird die genetische Information von der DNA in die mRNA kopiert. Diese mRNA ist dann in der Lage, den Zellen beizubringen, bestimmte Proteine herzustellen, die zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten eingesetzt werden. Die enzymatische DNA von Touchlight wird mit einem zellfreien enzymatischen Verfahren hergestellt, das im Vergleich zur herkömmlichen Plasmid-DNA-Produktion unübertroffene Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Qualität und Kapazität bietet.

Karen Fallen, CEO von Touchlight, dazu: "Wir freuen uns, mit Curia zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu dbDNA als wichtiges Ausgangsmaterial weiter auszubauen. Die Zusammenarbeit mit anderen CDMOs ist eine Schlüsselkomponente unserer Bemühungen, einen breiten Marktzugang zu dbDNA zu ermöglichen. Curia baut eine umfassende mRNA-Lösung auf, und diese Vereinbarung ermöglicht es beiden Unternehmen, ihr Angebot auf ein breiteres Publikum auszuweiten."

Die dbDNA von Touchlight ist eine neuartige Lösung, die breit anwendbar und vielseitig ist und die mRNA-Herstellungskapazitäten von Curia als Ergänzung zu seinem Angebot an Plasmiden in Bioprozessqualität erweitert.

Über Curia

Curia ist ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen. Es bietet Pharma- und Biopharma-Kunden Produkte und Dienstleistungen von der Forschung und Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung. Die fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Curia an 29 Standorten in den USA, Europa und Asien unterstützen ihre Kunden dabei, von Kreativität und Neugier zu Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten zu gelangen. Mehr Informationen erhalten Sie unter CuriaGlobal.com .

Über Touchlight

Touchlight ist ein privates CDMO mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, das sich auf die Bereitstellung von DNA-Dienstleistungen und die Herstellung von enzymatisch hergestellter Doggybone-DNA (dbDNA) konzentriert, um die Entwicklung von genetischen Medikamenten zu ermöglichen. Touchlight bietet eine schnelle, enzymatische DNA-Entwicklung und -Herstellung für die gesamte Produktion von neuartigen Therapien, einschließlich mRNA, viraler und nicht-viraler Gentherapie und DNA-API. dbDNA ist eine minimale, lineare, kovalent geschlossene Struktur, die bakterielle Sequenzen eliminiert. Die revolutionäre enzymatische Produktionsplattform von Touchlight ermöglicht eine noch nie dagewesene Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und die Fähigkeit, Gene mit einer Größe und Komplexität anzuvisieren, die mit aktuellen Technologien unmöglich ist. Kunden können von der präklinischen Phase über die Entwicklung und Lieferung bis hin zur Lizenzierung und zum Technologietransfer für den internen Gebrauch unterstützt werden.

Curia - Kontaktinformationen:

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Touchlight - Kontaktinformationen: