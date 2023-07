Mercedes-Benz will trotz der zuletzt zähen Verkäufe bei Elektroautos mehr Geld in die Entwicklung der Antriebsart stecken. "Wir erhöhen den Einsatz", sagte Vorstandschef Ola Källenius im Interview dem Handelsblatt. "Irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts dreht der Markt. Dann werden wir ein exponentielles Wachstum bei Elektroautos sehen", sagte er dem Blatt. Källenius will die Ausgaben für Forschung und Entwicklung von Elektroantrieben von derzeit 40 Milliarden Euro im Zweifel aufstocken und ohnehin ...

