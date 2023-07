Der amerikanische Pharma- und Gesundheitsdienstleister McKesson Corporation (ISIN: US58155Q1031, NYSE: MCK) schüttet am 2. Oktober 2023 eine vierteljährliche Dividende von 62 US-Cents aus, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 1. September 2023. Damit wird die Quartalsdividende um 15 Prozent von 54 auf 62 US-Cents angehoben, die siebte jährliche Anhebung in Folge. Das Unternehmen zahlt damit auf das ...

