Die Versicherungsgruppe die Bayerische verlängert die Verträge ihres Vorstandsteams und setzt damit auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Gruppe Im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen der Gruppe, am 19. und 20. Juli 2023, wurde beschlossen, die Verträge des aktuellen Vorstandsteams zu verlängern. So wurden Dr. Herbert Schneidemann (55) und Martin Gräfer (54) für weitere fünf Jahre in Ihren ...

