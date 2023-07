DJ Shell verkauft indonesische Beteiligung für bis zu 650 Mio USD

Von Ian Walker

AMSTERDAM (Dow Jones)--Shell verkauft seinen 35-prozentigen Anteil am indonesischen Masela-Produktionsbeteiligungsvertrag, der auch das Abadi-Gasprojekt umfasst, für bis zu 650 Millionen US-Dollar in bar. Käufer sind die indonesische PT Pertamina Hulu Energi und Malaysias Petronas Masela, wie der Ölkonzern bekanntgab. Den Angaben zufolge wird Shell zunächst 325 Millionen Dollar in bar erhalten und weitere 325 Millionen, sobald die finale Investitionsentscheidung für das Abadi-Gasprojekt getroffen wurde.

Die Transaktion gilt rückwirkend ab 1. Januar 2023, sie soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. "Die Entscheidung, unsere Beteiligung an der Masela PSC zu veräußern, steht im Einklang mit unserem Fokus auf eine disziplinierte Kapitalallokation", sagte Zoe Yujnovich, Direktorin für integrierte Gas- und Upstreamaktivitäten bei Shell. Inpex hält eine 65-prozentige Beteiligung an der Masela PSC und ist der Betreiber des Abadi-Gasprojekts.

