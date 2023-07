SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände vom Vortag gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 82,99 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 79,01 Dollar.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise durch mehrere Ankündigungen der politischen Führung Chinas, wonach die private Nachfrage gestärkt werden soll. Der schwache Konjunkturverlauf in der Volksrepublik gilt als ein entscheidender Grund für die verhaltene Entwicklung der Rohölpreise in diesem Jahr.

Ein weiterer Grund für die trübe Stimmung sind die kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation. In dieser Woche beraten die Zentralbanken der USA, des Euroraums und Japans über ihren Kurs. Die Entscheidungen werden mit Spannung erwartet./bgf/jha/