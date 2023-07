DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Niedrigere Preise und geringe Volumina insbesondere bei glyphosatbasierten Produkten machen Bayer zu schaffen. Der DAX-Konzern senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Eine Abschreibung wegen der Marktentwicklung führte im zweiten Quartal zu einem Milliardenverlust. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Bayer nun nur noch mit einem währungsbereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen von 11,3 bis 11,8 Milliarden Euro statt 12,5 bis 13,0 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird jetzt bei 6,20 bis 6,40 Euro statt 7,20 bis 7,40 Euro gesehen, der freie Cashflow bei etwa null. Hier waren bislang 3 Milliarden Euro angepeilt worden. Der wechselkursbereinigte Umsatz wird voraussichtlich 48,5 bis 49,5 Milliarden statt 51 bis 52 Milliarden Euro erreichen. Für das zweite Quartal meldete Bayer einen voraussichtlichen Konzernverlust von 2 Milliarden Euro wegen einer Firmenwertabschreibung von etwa 2,5 Milliarden aufgrund der erwarteten Marktentwicklung vor allem im Glyphosatgeschäft. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern einen Verlust von knapp 300 Millionen Euro eingefahren. Der Umsatz sank im Quartal nach vorläufigen Zahlen auf 11,0 Milliarden Euro von 12,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA sackte auf etwa 2,5 Milliarden Euro von 3,35 Milliarden Euro ab. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,20 Euro, der freie Cashflow minus 0,5 Milliarden Euro.

TAGESTHEMA II

Nach der erfolgreichen Verkaufsaktion eines Teils des Yeezy-Restbestands sowie einer "leicht besser als erwarteten" Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hat Adidas die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Wie der Sportartikelhersteller vorab mitteilte, rechnet er nun im Gesamtjahr mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich anstatt im hoch einstelligen Prozentbereich. Beim operativen Ergebnis erwartet der DAX-Konzern nun maximal einen operativen Verlust von 450 Millionen Euro anstatt von 700 Millionen Euro. Im Zeitraum April bis Juni sank der operative Gewinn (Betriebsergebnis) auf 176 Millionen Euro von 392 Millionen im Vorjahresquartal. Die entsprechende operative Marge betrug 3,3 Prozent nach 7,0 Prozent. Der Umsatz betrug 5,34 Milliarden Euro nach 5,6 Milliarden. Währungsbereinigt lag er damit den Angaben zufolge auf Vorjahresniveau, in Euro ergab sich ein Rückgang von 5 Prozent. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 50,9 Prozent von 50,3 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE (19:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2023 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Nettoerlöse 1.171 +15% 15 1.018 Operative Kosten 469 +9% 14 432 EBITDA 703 +20% 14 585 Ergebnis nach Steuern/Dritten 432 +27% 5 341 Ergebnis je Aktie 2,31 +24% 15 1,86

HOCHTIEF (14:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H23 ggVj Zahl 1H22 Umsatzerlöse 13.020 +9% 7 11.944 Ergebnis vor Steuern operativ 386 +5% 7 368 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 267 +7% 7 249

Weitere Termine:

06:50 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 2Q

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q

07:30 FR/Remy Cointreau SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q

12:20 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H

22:01 US/Microsoft Corp, Jahresergebnis

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 25. Juli wirksam:

+ MDAX AUFNAHME - Vitesco Technologies Group HERAUSNAHME - SOFTWARE AG + SDAX AUFNAHME Borussia Dortmund HERAUSNAHME Vitesco Technologies Group - TecDAX AUFNAHME - PNE AG HERAUSNAHME - Software AG

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 88,1 zuvor: 88,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 93,0 zuvor: 93,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 83,5 zuvor: 83,6 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -13,5 Punkte zuvor: -12,1 Punkte - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 112,0 zuvor: 109,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.253,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.582,75 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.561,75 +0,0% Nikkei-225 32.599,35 -0,3% Schanghai-Composite 3.223,89 +1,9% Hang-Seng-Index 19.254,61 +3,1% +/- Ticks Bund -Future 133,51 -1 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 16.190,95 +0,1% DAX-Future 16.278,00 +0,1% XDAX 16.187,81 +0,1% MDAX 28.198,96 -0,2% TecDAX 3.234,05 +0,2% EuroStoxx50 4.383,03 -0,2% Stoxx50 3.994,19 -0,1% Dow-Jones 35.411,24 +0,5% S&P-500-Index 4.554,64 +0,4% Nasdaq-Comp. 14.058,87 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,52 +37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag kaum verändert gesehen. So wird der DAX am Morgen mit 16.160 Zählern 9 Punkte über dem Vortagesschluss gesehen. Auch der Euro-Stoxx-50 wird kaum verändert erwartet. Von der Gewinnserie an der Wall Street können die europäischen Pendants momentan nur wenig profitieren. Dort ging es für den Dow-Jones-Index bereits den elften Tag in Folge nach oben, dies war die längste Gewinnserie seit über sechs Jahren. Die laufende Berichtssaison sorgt derweil kaum für Bewegung beim DAX. Im Einklang mit den Wettbewerbern kassiert nun auch Bayer den Ausblick. Adidas wird dagegen etwas zuversichtlicher, was das laufende Jahr angeht. Übergeordnet halten sich die Investoren mit Blick auf die Notenbanksitzungen in der zweiten Wochenhälfte zurück.

Rückblick: Knapp behauptet - Die Woche steht ganz im Zeichen der Notenbank-Entscheidungen von Fed und EZB. Bis dahin rechnen Marktteilnehmer nur mit geringen Bewegungen. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, laut der Commerzbank das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, ist im Juli zum dritten Mal in Folge gesunken. Mit einem Stand von nur noch 51,1 Punkten sendet er inzwischen ein klares Abschwungsignal aus. Der Index für das verarbeitende Gewerbe rutschte mit 42,7 noch tiefer in den rezessiven Bereich. Die Aktien der Vodafone Group stiegen um 4,1 Prozent, nachdem der Serviceumsatz des Mobilfunkbetreibers die Erwartungen übertroffen und zudem über eine breit angelegte Verbesserung der Service-Einnahmen in fast allen europäischen Märkten berichtet hatte. Als "sehr ordentlich" wurden die Halbjahreszahlen von Julius Bär (+8,4%) bezeichnet. Um 5,8 Prozent tiefer ging es bei Philips. Der Ausblick wurde für 2023 zwar angehoben, jedoch waren die Analysten im Konsens bereits optimistischer als das Unternehmen bisher.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Positiv für Adidas werteten Händler Presseberichte, wonach Orders von über einer halben Milliarde für Yeezy-Schuhe eingegangen seien. Dies könne den Verlust nach dem Ende der Partnerschaft mit Kanye West verringern. Die Aktien legten 1,2 Prozent zu, allerdings auch gestützt von einem erhöhten Kursziel durch JP Morgan. Die Brände in Griechenland belasteten Aktien aus dem Touristiksektor. Lufthansa verloren 0,3 Prozent und Tui auf Xetra 3,7 Prozent. SGL Carbon (-1,2%) reagierten relativ gelassen auf die Bekanntgabe einer Wertminderung im Geschäftsbereich Carbon Fibers über 40 bis 50 Millionen Euro. Das operative Geschäft der anderen Bereiche sei davon nicht betroffen. Den Ausblick hat SGL bestätigt. Nach einem Insolvenzantrag erlitten The Social Chain mit Abgaben von 75 Prozent auf 0,38 Euro fast den Totalverlust.

XETRA-NACHBÖRSE

