DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Niedrigere Preise und geringe Volumina insbesondere bei glyphosatbasierten Produkten machen Bayer zu schaffen. Der DAX-Konzern senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Eine Abschreibung wegen der Marktentwicklung führte im zweiten Quartal zu einem Milliardenverlust. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Bayer nun nur noch mit einem währungsbereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen von 11,3 bis 11,8 Milliarden Euro statt 12,5 bis 13,0 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird jetzt bei 6,20 bis 6,40 Euro statt 7,20 bis 7,40 Euro gesehen, der freie Cashflow bei etwa null. Hier waren bislang 3 Milliarden Euro angepeilt worden. Der wechselkursbereinigte Umsatz wird voraussichtlich 48,5 bis 49,5 Milliarden statt 51 bis 52 Milliarden Euro erreichen. Für das zweite Quartal meldete Bayer einen voraussichtlichen Konzernverlust von 2 Milliarden Euro wegen einer Firmenwertabschreibung von etwa 2,5 Milliarden aufgrund der erwarteten Marktentwicklung vor allem im Glyphosatgeschäft. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern einen Verlust von knapp 300 Millionen Euro eingefahren. Der Umsatz sank im Quartal nach vorläufigen Zahlen auf 11,0 Milliarden Euro von 12,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA sackte auf etwa 2,5 Milliarden Euro von 3,35 Milliarden Euro ab. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,20 Euro, der freie Cashflow minus 0,5 Milliarden Euro.

TAGESTHEMA II

Nach der erfolgreichen Verkaufsaktion eines Teils des Yeezy-Restbestands sowie einer "leicht besser als erwarteten" Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hat Adidas die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Wie der Sportartikelhersteller vorab mitteilte, rechnet er nun im Gesamtjahr mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich anstatt im hoch einstelligen Prozentbereich. Beim operativen Ergebnis erwartet der DAX-Konzern nun maximal einen operativen Verlust von 450 Millionen Euro anstatt von 700 Millionen Euro. Im Zeitraum April bis Juni sank der operative Gewinn (Betriebsergebnis) auf 176 Millionen Euro von 392 Millionen im Vorjahresquartal. Die entsprechende operative Marge betrug 3,3 Prozent nach 7,0 Prozent. Der Umsatz betrug 5,34 Milliarden Euro nach 5,6 Milliarden. Währungsbereinigt lag er damit den Angaben zufolge auf Vorjahresniveau, in Euro ergab sich ein Rückgang von 5 Prozent. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 50,9 Prozent von 50,3 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE (19:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2023 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Nettoerlöse 1.171 +15% 15 1.018 Operative Kosten 469 +9% 14 432 EBITDA 703 +20% 14 585 Ergebnis nach Steuern/Dritten 432 +27% 5 341 Ergebnis je Aktie 2,31 +24% 15 1,86

HOCHTIEF (14:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H23 ggVj Zahl 1H22 Umsatzerlöse 13.020 +9% 7 11.944 Ergebnis vor Steuern operativ 386 +5% 7 368 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 267 +7% 7 249

Weitere Termine:

06:50 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 2Q

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q

07:30 FR/Remy Cointreau SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q

12:20 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H

22:01 US/Microsoft Corp, Jahresergebnis

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 25. Juli wirksam:

+ MDAX AUFNAHME - Vitesco Technologies Group HERAUSNAHME - SOFTWARE AG + SDAX AUFNAHME Borussia Dortmund HERAUSNAHME Vitesco Technologies Group - TecDAX AUFNAHME - PNE AG HERAUSNAHME - Software AG

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 88,1 zuvor: 88,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 93,0 zuvor: 93,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 83,5 zuvor: 83,6 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -13,5 Punkte zuvor: -12,1 Punkte - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 112,0 zuvor: 109,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.253,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.582,75 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.561,75 +0,0% Nikkei-225 32.599,35 -0,3% Schanghai-Composite 3.223,89 +1,9% Hang-Seng-Index 19.254,61 +3,1% +/- Ticks Bund -Future 133,51 -1 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 16.190,95 +0,1% DAX-Future 16.278,00 +0,1% XDAX 16.187,81 +0,1% MDAX 28.198,96 -0,2% TecDAX 3.234,05 +0,2% EuroStoxx50 4.383,03 -0,2% Stoxx50 3.994,19 -0,1% Dow-Jones 35.411,24 +0,5% S&P-500-Index 4.554,64 +0,4% Nasdaq-Comp. 14.058,87 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,52 +37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag kaum verändert gesehen. So wird der DAX am Morgen mit 16.160 Zählern 9 Punkte über dem Vortagesschluss gesehen. Auch der Euro-Stoxx-50 wird kaum verändert erwartet. Von der Gewinnserie an der Wall Street können die europäischen Pendants momentan nur wenig profitieren. Dort ging es für den Dow-Jones-Index bereits den elften Tag in Folge nach oben, dies war die längste Gewinnserie seit über sechs Jahren. Die laufende Berichtssaison sorgt derweil kaum für Bewegung beim DAX. Im Einklang mit den Wettbewerbern kassiert nun auch Bayer den Ausblick. Adidas wird dagegen etwas zuversichtlicher, was das laufende Jahr angeht. Übergeordnet halten sich die Investoren mit Blick auf die Notenbanksitzungen in der zweiten Wochenhälfte zurück.

Rückblick: Knapp behauptet - Die Woche steht ganz im Zeichen der Notenbank-Entscheidungen von Fed und EZB. Bis dahin rechnen Marktteilnehmer nur mit geringen Bewegungen. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, laut der Commerzbank das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, ist im Juli zum dritten Mal in Folge gesunken. Mit einem Stand von nur noch 51,1 Punkten sendet er inzwischen ein klares Abschwungsignal aus. Der Index für das verarbeitende Gewerbe rutschte mit 42,7 noch tiefer in den rezessiven Bereich. Die Aktien der Vodafone Group stiegen um 4,1 Prozent, nachdem der Serviceumsatz des Mobilfunkbetreibers die Erwartungen übertroffen und zudem über eine breit angelegte Verbesserung der Service-Einnahmen in fast allen europäischen Märkten berichtet hatte. Als "sehr ordentlich" wurden die Halbjahreszahlen von Julius Bär (+8,4%) bezeichnet. Um 5,8 Prozent tiefer ging es bei Philips. Der Ausblick wurde für 2023 zwar angehoben, jedoch waren die Analysten im Konsens bereits optimistischer als das Unternehmen bisher.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Positiv für Adidas werteten Händler Presseberichte, wonach Orders von über einer halben Milliarde für Yeezy-Schuhe eingegangen seien. Dies könne den Verlust nach dem Ende der Partnerschaft mit Kanye West verringern. Die Aktien legten 1,2 Prozent zu, allerdings auch gestützt von einem erhöhten Kursziel durch JP Morgan. Die Brände in Griechenland belasteten Aktien aus dem Touristiksektor. Lufthansa verloren 0,3 Prozent und Tui auf Xetra 3,7 Prozent. SGL Carbon (-1,2%) reagierten relativ gelassen auf die Bekanntgabe einer Wertminderung im Geschäftsbereich Carbon Fibers über 40 bis 50 Millionen Euro. Das operative Geschäft der anderen Bereiche sei davon nicht betroffen. Den Ausblick hat SGL bestätigt. Nach einem Insolvenzantrag erlitten The Social Chain mit Abgaben von 75 Prozent auf 0,38 Euro fast den Totalverlust.

XETRA-NACHBÖRSE

Bayer senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Eine Abschreibung wegen der Marktentwicklung führte im zweiten Quartal zu einem Milliardenverlust. Die Bayer-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 3 Prozent niedriger getaxt. Dagegen wurden die Adidas-Papiere 2 Prozent höher gestellt. Nach der erfolgreichen Verkaufsaktion eines Teils des Yeezy-Restbestands sowie einer "leicht besser als erwarteten" Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hat der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Papiere von Epigenomics stiegen um 25 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen verkauft nahezu sämtliche Vermögenswerte für bis zu 12,05 Millionen Euro an einen Investor aus den USA. Flatexdegiro-Titel kletterten um 1,2 Prozent. Die anhaltend niedrige Handelsaktivität der Privatanleger hat dem Online-Broker im zweiten Quartal ein niedrigeres Transaktionsvolumen beschert. Operativ verdiente das Unternehmen wegen Rückstellungen weniger, hielt aber an seiner Umsatz und Margenprognose für das Gesamtjahr fest.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Für den Dow-Jones-Index, der zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch markiert hatte, war es der elfte Handelstag in Folge mit Aufschlägen - die längste Gewinnstrecke seit über sechs Jahren. Jedoch sprachen Teilnehmer von erhöhter Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt wird mehrheitlich erwartet, dass die Fed den Leitzins noch einmal um 25 Basispunkte erhöht. Spannend ist aber, wie es danach weitergeht. Dazu kommen im Wochenverlauf noch eine ganze Reihe von wichtigen Unternehmenszahlen. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten zeigten kein einheitliches Bild. Die Mattel-Aktie legte um 1,8 Prozent zu, nachdem der Film "Barbie" am Wochenende sehr erfolgreich angelaufen ist. Die Erwartungen übertroffen hat auch "Oppenheimer" aus den Universal-Studios von Comcast. Die Comcast-Aktie gewann 0,9 Prozent. Ein Zwischenbericht über Markterwartung trieb die Chevron-Aktie (+2,0%) an. Tesla gewannen dagegen trotz einer Abstufung durch die UBS 3,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,90 +4,8 4,85 48,2 5 Jahre 4,14 +4,6 4,10 14,3 7 Jahre 4,02 +5,4 3,97 4,9 10 Jahre 3,87 +2,7 3,84 -1,4 30 Jahre 3,93 +2,4 3,90 -4,3

Am Anleihemarkt legten die Renditen zu und erholten sich damit von anfänglichen Verlusten. Auch hier stand die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus. Die Anleger setzten weiter auf einen bald erreichten Zinsgipfel in den USA, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:58 Uhr Fr, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1078 +0,1% 1,1130 1,1124 +3,5% EUR/JPY 156,51 -0,0% 157,50 157,49 +11,5% EUR/CHF 0,9624 -0,0% 0,9639 0,9623 -2,8% EUR/GBP 0,8629 -0,0% 0,8643 0,8652 -2,5% USD/JPY 141,30 -0,1% 141,55 141,58 +7,8% GBP/USD 1,2838 +0,1% 1,2875 1,2857 +6,1% USD/CNH (Offshore) 7,1519 -0,5% 7,2022 7,1873 +3,2% Bitcoin BTC/USD 29.113,97 -0,2% 29.795,72 29.868,79 +75,4%

Der Dollar legte leicht zu, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Dabei profitierte der Greenback von der Schwäche des Euro. Dieser fiel auf den tiefsten Stand seit zwölf Tagen, nachdem Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone unterstrichen haben, dass sich die Lage vor allem in der Industrie im Juli weiter deutlich eintrübt. Der Euro fiel auf 1,1062 Dollar. Im Tageshoch kurz vor Veröffentlichung der Daten hatte er noch bei 1,1147 Dollar notiert.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,95 78,74 +0,3% +0,21 +0,1% Brent/ICE 82,90 82,74 +0,2% +0,16 -0,4%

Am Ölmarkt setzte sich die Preisrally der Vorwoche fort. Die Preise für WTI und Brent stiegen um bis zu 2,4 Prozent. Investoren hofften auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft ohne Rezession, hieß es im Handel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.962,04 1.954,53 +0,4% +7,51 +7,6% Silber (Spot) 24,54 24,38 +0,7% +0,16 +2,4% Platin (Spot) 966,43 961,18 +0,5% +5,25 -9,5% Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,6% +0,02 +0,6%

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Abgaben. Der Preis für die Feinunze gab um 0,4 Prozent nach. Neben der Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung der Fed in dieser Woche belastete das zinslose Edelmetall auch der leicht zulegende Dollar, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- UN-Generalsekretär António Guterres hat Russland auf einem Ernährungsgipfel der Vereinten Nationen zu einer Rückkehr zum Ukraine-Getreideabkommen aufgerufen.

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine mögliche Verlängerung der Einfuhrbeschränkungen für Getreide aus seinem Land in EU-Staaten scharf kritisiert. Jegliche Verlängerung der Beschränkungen sei "absolut inakzeptabel und offen gesagt anti-europäisch", sagte Selenskyj am Montag in seiner allabendlichen Videoansprache.

- Russland hat eigenen Angaben zufolge die Produktion von Munition und militärischem Gerät drastisch erhöht.

TUI

Der Reisekonzern hat wegen der Waldbrände auf Rhodos die Stornierung von Reisen die griechische Insel ausgeweitet. Bis einschließlich Freitag werden keine Urlaubsgäste nach Rhodos gebracht, teilte der Konzern mit. Bisher hatte Tui Rhodos-Reisen mit Abflügen bis einschließlich Dienstag storniert.

EPIGENOMICS

Das Biotechnologie-Unternehmen verkauft nahezu sämtliche Vermögenswerte für bis zu 12,05 Millionen Euro an einen Investor aus den USA. Epigenomics hat mit dem Diagnostik- und Auftragsforschungsunternehmen New Day Diagnostics LLC einen Vertrag geschlossen, der die Übertragung vor allem aller Patente sowie der gesamte Biobank vorsieht, wie das Unternehmen mitteilte.

FLATEXDEGIRO

Die anhaltend niedrige Handelsaktivität der Privatanleger hat dem Online-Broker im zweiten Quartal ein niedrigeres Transaktionsvolumen beschert. Operativ verdiente das Unternehmen wegen Rückstellungen weniger, hielt aber an seiner Umsatz und Margenprognose für das Gesamtjahr fest.

ALSTOM

hat einen Auftrag vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein zur Lieferung von 40 Triebzüge der Baureihe Coradia Stream im Wert von 900 Millionen Euro erhalten. Der Auftrag umfasst auch ein Full-Service-Paket für die Wartung der Züge über einen Zeitraum von 30 Jahren, wie der französische Zughersteller mitteilte.

LOGITECH

ist trotz Umsatz- und Ergebnisrückgängen im Auftaktquartal etwas optimistischer mit Blick auf das erste Geschäftshalbjahr geworden und hat erstmals einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 gewagt. Der Hersteller von Computer-Peripheriegeräten wies für den Zeitraum April bis Juni einen Umsatzrückgang um 16 Prozent auf 974 Millionen US-Dollar aus. Das Ergebnis je Aktie sackte überproportional um 36 Prozent auf 39 Cent ab. Operativ verdiente Logitech mit 78 Millionen Dollar 32 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

SHELL

- Ein britisches Gericht hat eine Klage von Klimaschutzaktivisten gegen den Ölkonzern abgewiesen. Die Organisation hatte im Februar Klage vor dem High Court of England and Wales gegen die Chef-Etage des Konzerns eingereicht, weil diese es versäume, "die wesentlichen und vorhersehbaren Risiken, die der Klimawandel für das Unternehmen darstellt, zu bewältigen".

- Shell verkauft seinen 35-prozentigen Anteil am indonesischen Masela-Produktionsbeteiligungsvertrag, der auch das Abadi-Gasprojekt umfasst, für bis zu 650 Millionen US-Dollar in bar. Käufer sind die indonesische PT Pertamina Hulu Energi und Malaysias Petronas Masela.

UBS

hat eine Altlast der von ihr übernommenen Credit Suisse im Zusammenhang mit dem kollabierten Hedgefonds Archegos beseitigt. Wie die Bank mitteilte, hat sie eine Einigung mit den Bankenaufsehern aus den USA, Großbritannien und der Schweiz erzielt. Die Credit Suisse zahlt Geldbußen von insgesamt 388 Millionen US-Dollar, für die sie im zweiten Quartal eine zusätzliche Rückstellung ausweisen wird. Diese wird die UBS nach der Erwerbsmethode bilanzieren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.