Der DAX tritt vor den richtungsweisenden Sitzungen der Notenbanken weiter auf der Stelle. Nach seinem fast unveränderten Wochenstart dürfte der deutsche Leitindex am Dienstag dabei zunächst etwas nachgeben. Die Berichtssaison nimmt langsam Fahrt auf. Mit Adidas und Bayer stehen dabei zwei namhafte Konzerne im Fokus. An der Wall Street schaffte der Dow Jones Industrial inmitten der Berichtssaison und vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend den elften Gewinntag in Folge. Laut der ...

