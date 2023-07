DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Shell verkauft seinen 35-prozentigen Anteil am indonesischen Masela-Produktionsbeteiligungsvertrag, der auch das Abadi-Gasprojekt umfasst, für bis zu 650 Millionen US-Dollar in bar. Käufer sind die indonesische PT Pertamina Hulu Energi und Malaysias Petronas Masela, wie der Ölkonzern bekanntgab. Den Angaben zufolge wird Shell zunächst 325 Millionen Dollar in bar erhalten und weitere 325 Millionen, sobald die finale Investitionsentscheidung für das Abadi-Gasprojekt getroffen wurde.

Die Transaktion gilt rückwirkend ab 1. Januar 2023, sie soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. "Die Entscheidung, unsere Beteiligung an der Masela PSC zu veräußern, steht im Einklang mit unserem Fokus auf eine disziplinierte Kapitalallokation", sagte Zoe Yujnovich, Direktorin für integrierte Gas- und Upstreamaktivitäten bei Shell. Inpex hält eine 65-prozentige Beteiligung an der Masela PSC und ist der Betreiber des Abadi-Gasprojekts.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:20 General Electric Co, Ergebnis 2Q

12:20 GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q

12:30 3M Co, Ergebnis 2Q

12:30 General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

12:55 Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:00 Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

14:00 Dow Inc, Ergebnis 2Q

22:01 Microsoft Corp, Jahresergebnis

22:01 Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:02 Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q

22:05 Visa Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 112,0 zuvor: 109,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.583,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.556,25 -0,0% Nikkei-225 32.606,41 -0,3% Hang-Seng-Index 19.300,15 +3,4% Kospi 2.628,10 -0,0% Shanghai-Composite 3.228,64 +2,0% S&P/ASX 200 7.336,50 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Dienstag die positiven Vorzeichen, wobei die Gewinne aber sehr unterschiedlich ausfallen. Besonders deutlich geht es an den chinesischen Handelsplätzen nach oben, nachdem die Führung in Peking der heimischen Wirtschaft neue Stimuli zugesagt hat. Zu den Branchen, die die chinesische Regierung unterstützen will, gehört neben den Herstellern von Unterhaltungselektronik und Möbeln die mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfende Immobilienbranche. Hier machen Longfor einen Kurssprung von gut 20 Prozent. Country Garden Holdings verteuern sich um 14,3 Prozent und China Resources Land um 8,8 Prozent. Analysten merken an, dass das chinesische Politbüro bei seiner Sitzung am Montag darauf verzichtet habe, das Prinzip "Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren" zu erwähnen, dafür aber von der sich verändernden Dynamik des Immobilienmarkts gesprochen habe. Daraus schließen die Analysten, dass künftige Lockerungen der Immobilienmarktpolitik bedeutender ausfallen könnten als bislang angenommen. Gegen die regionale Tendenz zeigt sich die Börse in Tokio etwas leichter. Beobachter berichten von Gewinnmitnahmen und einer allgemeinen Zurückhaltung vor der Sitzung der japanischen Notenbank im späteren Verlauf der Woche. Anleger trennen sich von Technologie-, Spiele- und Konsumgüteraktien. Unter den Einzelwerten verbilligen sich Nippon Telegraph & Telephone um 2,4 Prozent. Berichten zufolge will die Regierung ihre Beteiligung an dem Unternehmen verkaufen.

US-NACHBÖRSE

Mit einem Kurssprung von 10,6 Prozent haben die Aktien von F5 im nachbörslichen Handel am Montag auf die Geschäftszahlen des Cloudsicherheitsunternehmens reagiert. Umsatz und Ergebnis des ersten Geschäftsquartals hatten die Erwartungen des Markts übertroffen. Besser als erwartet schnitt auch der Chiphersteller NXP Semiconductors (+2,2%) im zweiten Quartal ab. Das Unternehmen, das über die Hälfte seines Umsatzes mit Chips für die Automobilindustrie erzielt, gab überdies einen optimistischen Ausblick. Die Zahlen des Verpackungsherstellers Crown Holdings (-2,2%) wurden dagegen negativ aufgenommen. Außer bei Getränkedosen sei der Absatz in allen Segmenten zurückgegangen, teilte das Unternehmen mit. In der Folge verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung von Analysten, der Gewinn je Aktie fiel allerdings besser aus. Auch beim Haushaltsgerätehersteller Whirlpool (-1%) ging der Umsatz im zweiten Quartal zurück. Als Grund dafür nannte das Unternehmen, dass man weniger Rabatte gewährt habe. Crown Castle sanken um 0,9 Prozent. Das Telekomunternehmen will 15 Prozent der Arbeitsplätze abbauen, um seine Kosten zu senken.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.411,24 +0,5% 183,55 +6,8% S&P-500 4.554,64 +0,4% 18,30 +18,6% Nasdaq-Comp. 14.058,87 +0,2% 26,06 +34,3% Nasdaq-100 15.448,02 +0,1% 22,35 +41,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 787 Mio 894 Mio Gewinner 1.810 1.466 Verlierer 1.126 1.462 Unverändert 112 113

Etwas fester - Für den Dow-Jones-Index, der zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch markiert hatte, war es der elfte Handelstag in Folge mit Aufschlägen - die längste Gewinnstrecke seit über sechs Jahren. Jedoch sprachen Teilnehmer von erhöhter Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt wird mehrheitlich erwartet, dass die Fed den Leitzins noch einmal um 25 Basispunkte erhöht. Spannend ist aber, wie es danach weitergeht. Dazu kommen im Wochenverlauf noch eine ganze Reihe von wichtigen Unternehmenszahlen. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten zeigten kein einheitliches Bild. Die Mattel-Aktie legte um 1,8 Prozent zu, nachdem der Film "Barbie" am Wochenende sehr erfolgreich angelaufen ist. Die Erwartungen übertroffen hat auch "Oppenheimer" aus den Universal-Studios von Comcast. Die Comcast-Aktie gewann 0,9 Prozent. Ein Zwischenbericht über Markterwartung trieb die Chevron-Aktie (+2,0%) an. Tesla gewannen dagegen trotz einer Abstufung durch die UBS 3,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,90 +4,8 4,85 48,2 5 Jahre 4,14 +4,6 4,10 14,3 7 Jahre 4,02 +5,4 3,97 4,9 10 Jahre 3,87 +2,7 3,84 -1,4 30 Jahre 3,93 +2,4 3,90 -4,3

Am Anleihemarkt legten die Renditen zu und erholten sich damit von anfänglichen Verlusten. Auch hier stand die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus. Die Anleger setzten weiter auf einen bald erreichten Zinsgipfel in den USA, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1073 +0,1% 1,1067 1,1144 +3,5% EUR/JPY 156,63 +0,1% 156,54 157,57 +11,6% EUR/GBP 0,8627 -0,0% 0,8630 0,8651 -2,5% GBP/USD 1,2836 +0,1% 1,2822 1,2881 +6,1% USD/JPY 141,44 -0,0% 141,46 141,42 +7,9% USD/KRW 1.280,36 -0,0% 1.280,82 1.280,11 +1,5% USD/CNY 7,1539 -0,5% 7,1865 7,1954 +3,7% USD/CNH 7,1548 -0,4% 7,1864 7,1988 +3,3% USD/HKD 7,8132 +0,0% 7,8130 7,8152 +0,0% AUD/USD 0,6760 +0,3% 0,6738 0,6739 -0,8% NZD/USD 0,6210 +0,1% 0,6206 0,6190 -2,2% Bitcoin BTC/USD 29.106,00 -0,2% 29.170,24 29.749,64 +75,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte leicht zu, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Dabei profitierte der Greenback von der Schwäche des Euro. Dieser fiel auf den tiefsten Stand seit zwölf Tagen, nachdem Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone unterstrichen haben, dass sich die Lage vor allem in der Industrie im Juli weiter deutlich eintrübt. Der Euro fiel auf 1,1062 Dollar. Im Tageshoch kurz vor Veröffentlichung der Daten hatte er noch bei 1,1147 Dollar notiert.

Am frühen Dienstag wertet der Yuan auf, nachdem die chinesische Regierung der heimischen Wirtschaft weitere Unterstützungsmaßnahmen zugesagt hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,03 78,74 +0,4% +0,29 +0,2% Brent/ICE 83,01 82,74 +0,3% +0,27 -0,2%

Am Ölmarkt setzte sich die Preisrally der Vorwoche fort. Die Preise für WTI und Brent stiegen um bis zu 2,4 Prozent. Investoren hofften auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft ohne Rezession, hieß es im Handel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.961,16 1.954,53 +0,3% +6,63 +7,5% Silber (Spot) 24,51 24,38 +0,6% +0,14 +2,3% Platin (Spot) 966,45 961,18 +0,5% +5,28 -9,5% Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,6% +0,02 +1,4%

