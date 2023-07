Der Verpackungshersteller ist in der ersten Jahreshälfte 2023 deutlich gewachsen. Trotz einer Margenverwässerung durch zwei Übernahmen stieg auch die Profitabilität.Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungshersteller SIG ist in der ersten Jahreshälfte 2023 deutlich gewachsen. Trotz einer Margenverwässerung durch zwei Übernahmen stieg auch die Profitabilität. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 35,1 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro zu. Angekurbelt wurde das Wachstum von den zwei Grossübernahmen...

