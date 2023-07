EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Studie

DATAGROUP SE: DATAGROUP wird von ISG als 'Top 15 Sourcing Standout' ausgezeichnet



25.07.2023 / 08:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DATAGROUP wird von ISG als "Top 15 Sourcing Standout" ausgezeichnet

Pliezhausen, 25. Juli 2023. DATAGROUP wurde von ISG (Information Services Group), einem führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich, als "Top 15 Sourcing Standout" ausgezeichnet. DATAGROUP gehört zu den 15 besten Dienstleistungs- und Technologieanbietern in der ISG-Kategorie "Booming 15" für EMEA, basierend auf dem jährlichen Vertragswert (ACV), der in den vergangenen zwölf Monaten vergeben wurde, gemäß dem 1Q23 Global ISG Index. Es ist das erste Mal, dass DATAGROUP von ISG als "Top 15 Sourcing Standout" anerkannt wurde. Die Aufnahme von DATAGROUP in die ISG Index Leader Boards basiert auf Daten, die das Unternehmen jedes Quartal an ISG übermittelt. Der ISG Index ist als maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche anerkannt. "Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch ISG. Unser in den vergangenen zwölf Monaten erzielter Vertragswert beweist, dass unser modulares IT-Serviceportfolio genau den Bedarf von Unternehmen für die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und einen sorgenfreien IT-Betrieb abdeckt", sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. "Unsere Kunden sehen den großen Mehrwert des CORBOX IT-Service-Portfolios von DATAGROUP." Baresel weiter: "Dieser Wert spiegelt sich auch in der erfolgreichen Entwicklung des CORBOX-Kerngeschäftes des abgelaufenen Geschäftsjahres wider. Zudem geht DATAGROUP davon aus, dass sich die positive Auftragsentwicklung fortsetzen wird, da in jüngster Zeit weitere neue Verträge mit zahlreichen Kunden abgeschlossen wurden." Der ISG Index, der nun im 82. Quartal in Folge erscheint, bietet eine unabhängige vierteljährliche Übersicht über die neuesten Daten und Trends der Beschaffungsbranche. In jedem Quartal ermittelt der ISG-Index die 15 führenden kommerziellen Anbieter in den Kategorien Big 15 (Umsatz von mehr als 10 Mrd. US-Dollar), Building 15 (Umsatz zwischen 3 und 10 Mrd. US-Dollar), Breakthrough 15 (Umsatz zwischen 1 und 3 Mrd. US-Dollar) und Booming 15 (Umsatz von weniger als 1 Mrd. US-Dollar) in den Regionen Amerika, EMEA und Asien-Pazifik. Jede Top-15-Kategorie umfasst Anbieter, die auf dem traditionellen Beschaffungsmarkt konkurrieren, und solche, die auf dem As-a-Service-Markt tätig sind, einschließlich IaaS- und SaaS-Anbieter.

Über ISG ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Informationstechnologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter über 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Strategie- und -Betriebs-Design, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.600 mit der Digitalisierung vertraute Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen unter isg-one.com.

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

www.datagroup.de

Kontakt Jelena Hauß

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



25.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com