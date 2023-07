Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche per Saldo nur um 14 Punkte (0,1%) auf 16.191 nach oben. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Freitag keine klare Richtung erkennen ließ, tat sich das Aktienbarometer auch am gestrigen Montag schwer, neue Impulse zu entwickeln. Dabei waren die Blue Chips zunächst bei 16.127 in die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...