Die Aktien von Bayer fallen am Dienstagmorgen unter die Marke von 50 Euro. Auf Tradegate werden aktuell 49,755 Euro für den DAX-Wert notiert, der den XETRA-Handel gestern noch bei 51,49 Euro beendet hatte und da schon leicht an Wert verlor. Zuvor war der Aktienkurs des Unternehmens aus Leverkusen an einer charttechnischen Hürde oberhalb von 52 Euro ...

