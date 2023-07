Wachstumsstarkes zweites Quartal

Starkes Umsatzwachstum und Anstieg der annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR) aus Subskriptionen

Wachstumsziele für subskriptionsbasierte Einnahmen nach oben korrigiert

Umsatzerlös für das zweite Quartal 2023

Starker Anstieg der Einnahmen aus Subskriptionen, plus 108 gegenüber dem zweiten Quartal 2022

- Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen um 22 auf 7,48 Mio. USD

- Gesamtumsatzerlös von 16,6 Mio. USD ein Anstieg um 3 gegenüber dem zweiten Quartal 2022

- Einmalige Einnahmen verzeichnen Minus von 9 im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 infolge der Umstellung der Unternehmensgruppe auf SaaS-Modell

Umsatzerlös für das erste Halbjahr 2023

Starkes Wachstum der Subskriptionseinnahmen um 107 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022

- Wachstum des gesamten wiederkehrenden Umsatzes um 22 auf 15 Mio. USD, auf den nun 50 des konsolidierten Umsatzerlöses entfällt

- Gesamtumsatz von 30,6 Mio. USD, 6 mehr als im ersten Halbjahr 2022

- Anstieg der ARR aus Subskriptionen um 67 gegenüber dem ersten Halbjahr 2022

- Rückgang der einmaligen Umsätze um 6 auf 15,6 Mio. USD

Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023

Positives EBITDA von 0,4 Mio. USD gegenüber 0,2 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022

- Solide Finanzlage bei einem Kassenbestand von 25,7 Mio. USD im Vergleich zu 19,5 Mio. USD am 30. Juni 2022

Aussichten für 2023

Wachstumsziel für wiederkehrende Umsätze aus Subskriptionen im Gesamtjahr wurde von zuvor 40 auf 60 erhöht

- Bestätigung des ARR-Ziels von 40 aus Subskriptionen für das gesamte Geschäftsjahr

Pflichtmitteilung:

VERIMATRIX(Euronext Paris: VMX) hat seinen Umsatzerlös für das zweite Quartal 2023 und seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bis zum 30. Juni 2023 veröffentlicht.

"VERIMATRIX erzielte ein zufriedenstellendes erstes Halbjahr, in dem das Umsatzwachstum durch ein starkes Wachstum der Subskriptionseinnahmen getragen wurde. Diese Ergebnisse spiegeln die Qualität der laufenden Umstellung von VERIMATRIX auf ein Geschäftsmodell wider, das vor allem auf wiederkehrende Umsätze fokussiert ist. Untermauert wird diese Positionierung durch unser Angebot an intelligenten Cybersecurity- und Content-Protection-Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Aufgrund dieser günstigen Rahmenbedingungen und der Unterstützung unseres strategischen Plans durch die Vertriebsteams erhöhen wir unser Wachstumsziel für die Subskriptionseinnahmen auf 60 für das Jahr 2023 von bisher 40 %", so Amedeo D'Angelo, Executive Chairman bei VERIMATRIX.

Amedeo d'Angelo, Executive Chairman, und Jean-François Labadie, Chief Financial Officer, werden heute um 18.00 Uhr einen Audio-Webcast einrichten, um die Ergebnisse des Halbjahres und die weiteren Aussichten für das Unternehmens zu erörtern.

Um an dem Webcast teilzunehmen, klicken Sie auf folgenden Link: Webcast Ergebnisse Verimatrix CA T2 S1

Für die Wiedergabe des Webcast (nur Audio) wählen Sie folgende Einwahlnummer:

Frankreich: +33 (0) 4 88 80 09 30

Passwort: 405 098 907#

(in Millionen USD) Q2 23 Q2 22 Var. H1 23 H1 22 Var. Wiederkehrende Umsätze 7,5 6,1 22 % 15,0 12,3 22 % davon Subskriptionen 3,3 1,6 108 % 6,5 3,2 107 % davon Wartung 4,2 4,5 -8 % 8,5 9,1 -8 % Einmalige Umsätze 9,1 10,0 -9 % 15,6 16,6 -6 % Gesamtumsatzerlös 16,6 16,2 3 % 30,6 28,9 6 % ARR1 29,8 26,1 14 % 29,8 26,1 14 % davon Subskriptionen 13,4 8,0 67 % 13,4 8,0 67 davon Wartung 16,4 18,1 -9 % 16,4 18,1 -9 %

Umsatzerlös für das zweite Quartal 2023

VERIMATRIX verbuchte einen Gesamtumsatzerlös von 16,6 Mio. USD im zweiten Quartal, gegenüber 16,2 Mio. USD im zweiten Quartal 2022 dies entspricht einem Anstieg um 3 %. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf ein starkes Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen aus Subskriptionen zurückzuführen.

Wiederkehrende Einnahmen

Der gesamte wiederkehrende Umsatzerlös belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 7,5 Mio. USD, ein Anstieg um 22 gegenüber dem zweiten Quartal 2022, der auf ein starkes Wachstum bei den Subskriptionen und den erwarteten, kontrollierten Rückgang der Wartungseinnahmen zurückzuführen ist.

Die Einnahmen aus Subskriptionen stiegen im zweiten Quartal 2023 um 108 auf 3,3 Mio. USD, im Vergleich zu 1,6 Mio. USD im zweiten Quartal 2022. Auf Trendbasis stiegen die annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR) aus Subskriptionen im Vergleich zum Jahresende 2022 um 21 auf 13,4 Mio. USD und erzielten in den letzten drei Quartalen ein kontinuierliches Wachstum.

Die Wartungseinnahmen sanken um 8 auf 4,2 Mio. USD, verglichen mit 4,5 Mio. USD im zweiten Quartal 2022. Dieser Rückgang wurde von der Group erwartet und kontrolliert und lässt sich auf die Strategie für den Übergang des Geschäftsmodells zu einem Ansatz zurückführen, der die Umwandlung einmaliger Lizenzverkäufe in wiederkehrende Einnahmen anstrebt. ARR aus Wartungsdienstleistungen ist in den letzten drei Quartalen stabil geblieben und erreichte im zweiten Quartal 16,4 Mio. USD.

Einmalige Einnahmen

Die einmaligen Einnahmen beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf 9,1 Mio. USD. Dies entspricht einem Rückgang um 9 gegenüber dem zweiten Quartal 2022. Dieser moderate Rückgang, der das Wachstum der Unternehmensgruppe nicht behindert, ist hauptsächlich auf die Resilienz des Marktes für unbefristete Lizenzen zurückzuführen. Tatsächlich zeigte die Asien-Pazifik-Region im zweiten Quartal eine besonders starke Dynamik beim Verkauf von unbefristeten Lizenzen an einen der langjährigen Telekommunikationsbetreiber von VERIMATRIX.

Umsatzerlös für das erste Halbjahr 2023

Im ersten Halbjahr 2023 betrug der Umsatzerlös 30,6 Mio. USD ein Plus von 6 gegenüber dem ersten Halbjahr 2022, das von einer ausgewogenen Mischung aus wiederkehrenden und einmaligen Einnahmen vorangetrieben wurde. Die wiederkehrenden Einnahmen stiegen um 22 auf 15 Mio. USD, dank einer deutlichen Zunahme der Subskriptionen (+107 auf 6,5 Mio. USD) im ersten Halbjahr 2023. Die einmaligen Einnahmen sank um 6 auf 15,6 Mio. USD.

Dieses Wachstum der Einnahmen im ersten Halbjahr 2023 steht im Vergleich zu einem Rückgang um 19 im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem ersten Halbjahr 2021. Die in der ersten Jahreshälfte innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe beobachtete Umsatzdynamik entspricht dem Ziel des Managements, ein Wachstum der Einnahmen und der subskriptionbasierten ARR sowie ein Wachstum des wiederkehrenden Umsatzerlöses insgesamt zu erzielen.

Die wiederkehrenden Einnahmen hatten einen Anteil von 49 am Gesamtumsatzerlös, verglichen mit 42,5 im Vergleichszeitraum des Jahres 2022. Der Anteil der Subskriptionseinnahmen wächst weiterhin im Einklang mit dem angekündigten strategischen Plan. Die wiederkehrenden Einnahmen aus Subskriptionen entsprachen 43 des wiederkehrenden Gesamtumsatzes, dies im Vergleich zu 26 im ersten Halbjahr 2022.

Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023

Bereinigtes Betriebsergebnis

(in Millionen USD) H1 23 H1 22 Var. Umsatzerlös 30,6 28,9 +6 % Bruttogewinn 22,1 20,8 +6 % In Prozent der Einnahmen 72,2 % 71,9 % +0,3 PP Forschungs-und Entwicklungsausgaben (10,0) (9,8) +2 % Vertriebs- und Marketingausgaben (8,5) (7,1) +20 % Allgemeine Verwaltungskosten (6,1) (6,2) -2 % Sonstige Erträge (Verluste), netto 0,2 0,4 -49 % Betriebsausgaben insgesamt (24,3) (22,6) +8 % Bereinigtes Betriebsergebnis (2,2) (1,8) -21 % In Prozent der Einnahmen -7,5 % -6,4 % +1,1 PP EBITDA 0,4 0,2 +61 % In Prozent der Einnahmen 1,2 % 0,8 % +0,4 PP

Im ersten Halbjahr 2023 erzielte VERIMATRIX einen Bruttogewinn von 22,1 Mio. USD gegenüber 20,8 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022 dies entspricht einem Bruttogewinn von 72,2 versus 71,9 %. Dieser Anstieg des Bruttogewinns ist auf einen Volumeneffekt durch den gestiegenen Umsatzerlös sowie eine effektive Kostenkontrolle zurückzuführen.

Die bereinigten betrieblichen Ausgaben blieben mit 24,3 Mio. USD gegenüber 22,6 Mio. USD im Rahmen, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in Vertrieb und Marketing lag. Nach umfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, das Produktangebot zu erweitern, konzentrierte sich VERIMATRIX zum Jahresbeginn 2023 auf Investitionen in Vertrieb und Marketing, um seine Transformation zu beschleunigen. Im Berichtszeitraum stiegen die Ausgaben für Vertrieb und Marketing um 20 auf 8,5 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Aufbau spezialisierter Vertriebsteams für neue SaaS-Produkte und höheren Investitionen in Marketingkampagnen zur Steigerung des Bekanntheitsgrads von VERIMATRIX.

Insgesamt stieg das EBITDA in der ersten Jahreshälfte auf 0,4 Mio. USD, verglichen mit 0,2 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022.

Es ergab sich ein bereinigter Betriebsverlust von 2,2 Mio. USD (gegenüber einem Verlust von 1,8 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022), der auf einen Anstieg der Abschreibungskosten um 0,5 Mio. USD in Verbindung mit der Entwicklung früherer FuE-Projekte zurückzuführen ist.

Überleitung des angepassten Betriebsergebnisses zum Betriebsergebnis und zum IFRS-konformen Nettoertrag

(in Millionen USD) H1 23 H1 22 Bereinigtes Betriebsergebnis (2,2) (1,8) Abschreibung von Vermögenswerten, die durch Unternehmenszusammenschlüsse erworben wurden (1,5) (2,6) Übernahmebedingte Kosten (0,1) Einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen (0,6) (0,8) Aktienbasierte Zahlungen (0,3) (0,1) Betriebsergebnis/(-verlust) (4,7) (5,4) Finanzertrag/(-verlust), netto (1,6) (1,6) Ertragssteueraufwand (1,0) (0,2) Nettoertrag/(-verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit (7,3) (7,3)

Die Abschreibung und Amortisation von Vermögenswerten, die durch Unternehmenszusammenschlüsse erworben wurden, sank um 1,1 Mio. USD auf 1,5 Mio. USD, gegenüber 2,6 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022. Der Abschreibungszeitraum für einen Teil der Übernahme von VERIMATRIX durch Inside Secure im Jahr 2019 ist nun abgeschlossen.

Im Berichtszeitraum beliefen sich die Umstrukturierungskosten auf 0,6 Mio. USD versus 0,8 Mio. USD im Vorjahr.

VERIMATRIX verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 einen Betriebsverlust von 4,7 Mio. USD, gegenüber einem Betriebsverlust von 5,4 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022. Insgesamt blieb der Nettoverlust aus laufender Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Finanzerträge und des Steueraufwands mit 7,3 Mio. USD konstant.

Finanzlage und Cashflow

(in Millionen USD) H1 23 H1 22 Ertrag/(Verlust) aus laufender Geschäftstätigkeit (7,3) (7,3) Nicht zahlungswirksame Posten aus laufender Geschäftstätigkeit 7,4 7,0 Veränderungen des Betriebskapitals aus laufender Geschäftstätigkeit 2,6 (2,2) Barmittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit 2,7 (2,6) Bezahlte Steuern (1,0) (0,7) Bezahlte Zinsen (1,5) (2,1) Netto-Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus dem operativen Geschäft 0,2 (5,4) Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss) durch Investitionstätigkeiten, netto (1,7) (2,0) Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss) durch Finanzierungstätigkeiten, netto (2,8) (18,2) Nettoanstieg/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (4,2) (25,7) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums 30,0 45,3 Wechselkursauswirkungen (0,1) (0,1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums 25,7 19,5

VERIMATRIX verweist auf den starken Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit, der sich im ersten Halbjahr 2023 auf 2,7 Mio. USD belief, gegenüber -2,6 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022. Dieser Anstieg steht für die Finanzierung der Steuern und der Schuldenlast zur Verfügung.

Der Nettoliquidität aus betrieblicher Tätigkeit belief sich in der ersten Jahreshälfte 2023 auf 0,2 Mio. USD, verglichen mit -5,4 Mio. USD im Vorjahr. Diese Verbesserung ist vorwiegend das Ergebnis der Optimierung des Betriebskapitals und der Kontrolle der Betriebsmarge von VERIMATRIX.

Der Zahlungsmittelabfluss durch Investitionstätigkeiten hauptsächlich FuE für die Produktentwicklung belief sich auf 1,7 Mio. USD, im Vergleich zu 2,0 Mio. USD im Vorjahr. Der Zahlungsmittelabfluss durch Finanzierungstätigkeiten betrug 2,8 Mio. USD gegenüber 18,2 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022, einschließlich der Rückzahlung einer Wandelanleihe in Höhe von 17,4 Mio. USD.

Die Nettoverschuldung ohne Leasingverpflichtungen nach IFRS 16 belief sich zum 30. Juni 2023 auf 6,2 Mio. USD, gegenüber 8,9 Mio. USD im Vorjahr und 3,7 Mio. USD zum 31. Dezember 2022. Ein Teil der bei Apera aufgenommenen Privatkredite wurde mit eine Zahlung in Höhe von 2 Mio. USD getilgt. Die nächste Fälligkeit ist für den Beginn des Geschäftsjahres 2026 eingeplant.

Insgesamt wies VERIMATRIX zum 30. Juni 2023 eine solide Finanzlage mit einem Kassenbestand von 25,7 Mio. USD gegenüber 19,5 Mio. USD Ende Juni 2022 auf. Dies lässt sich auf einen moderaten Einsatz finanzieller Ressourcen im Berichtszeitraum zurückführen, der die Finanzierung der laufenden Umstrukturierung der Unternehmensgruppe ermöglicht.

Aufwärtskorrektur der Wachstumsziele für das Gesamtjahr

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse, der guten Verkaufszahlen bei unbefristeten Lizenzen im zweiten Quartal 2023 und der ordentlichen Dynamik bei den wiederkehrenden Einnahmen hat VERIMATRIX seine Erwartungen für 2023 angehoben. Das Unternehmen prognostiziert nun ein Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen aus Subskriptionen von 60 im Jahr 2023 (gegenüber den zuvor angekündigten 40 %). An seinem Ziel für subskriptionsbasierte ARR von 40 hält das Unternehmen fest.

Angesichts der aktuellen Dynamik wird erwartet, dass die wiederkehrenden Umsatzerlöse von VERIMATRIX, sowohl aus Subskriptionen als auch aus Wartungsdienstleistungen, im Gesamtjahr zweistellig wachsen werden.

Finanzkalender

Umsatzerlös für das dritte Quartal: 19. Oktober 2023 (nach Börsenschluss)

Über VERIMATRIX

VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX) bietet Sicherheit für Menschen in der modernen vernetzten Welt. VERIMATRIX schützt digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf VERIMATRIX, um ihre Inhalte zu schützen von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen finanziellen und medizinischen Daten und geschäftskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt hochwertige Inhalte und Dienste bereitzustellen. Verimatrix hilft Partnern, ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen, ihre Angebote auf einfache Weise zu skalieren, wertvoller Ertragsquellen zu schützen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

Zusätzliche nicht IFRS-konforme Finanzinformationen

In dieser Pressemitteilung verwendet VERIMATRIX Finanzaggregate und Leistungsindikatoren, die nicht IFRS-konform sind. Sie sind in Anhang 2 dieser Pressemitteilung definiert. Diese Kennzahlen und Indikatoren sind als ergänzende Informationen zu betrachten, die keinen Ersatz für Betriebs- oder Finanzkennzahlen darstellen, wie sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen des Unternehmens, insbesondere in der Gewinn- und Verlustrechnung in Anhang 1 dieser Pressemitteilung, enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über VERIMATRIX. Obwohl VERIMATRIX davon überzeugt ist, dass seine Erwartungen auf realistischen Annahmen beruhen, bieten sie keine Garantien für zukünftige Leistungen. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens aufgrund einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind.

Anhang 1: Zusätzliche nicht IFRS-konforme Finanzinformationen Überleitung der IFRS-Ergebnisse zu den bereinigten Ergebnissen

Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Leistungsindikatoren, die keine Kennzahlen des Rechnungswesens sind, werden im Folgenden definiert. Diese Indikatoren sind keine nach IFRS definierten Aggregate und stellen keine buchhalterischen Kennzahlen dar, die zur Messung der finanziellen Performance des Unternehmens verwendet werden. Sie sind als ergänzende Informationen zu betrachten, die keinen Ersatz für Betriebs- oder Finanzkennzahlen des Rechnungswesens darstellen, wie sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen des Unternehmens und den zugehörigen Erläuterungen beschrieben sind. Das Unternehmen verwendet nicht IFRS-konforme Indikatoren, weil sie seiner Überzeugung nach relevante Kennzahlen für seine aktuelle betriebliche Rentabilität und die Generierung von operativem Cashflow sind. Obwohl diese Indikatoren in der Regel von Unternehmen desselben Sektors weltweit verwendet werden, sind sie nicht unbedingt mit denen anderer Unternehmen vergleichbar, da sie trotz gleicher Bezeichnung abweichend definiert oder berechnet sein können.

Der bereinigte Bruttogewinn ist definiert als Bruttogewinn vor (i) der Abschreibung immaterieller Vermögenswerte im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, (ii) potenzieller Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts, (iii) aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und (iv) einmaligen Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen sowie Akquisitionen und Veräußerungen durch das Unternehmen.

Das bereinigte Betriebsergebnis ist definiert als Betriebsergebnis vor (i) der Abschreibung immaterieller Vermögenswerte im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, (ii) potenzieller Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts, (iii) aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und (iv) einmaligen Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen sowie Akquisitionen und Veräußerungen durch das Unternehmen.

EBITDA ist definiert als bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen, die nicht im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen stehen.

Jährlich wiederkehrende Einnahmen (ARR) entsprechen dem annualisierten Gesamtwert aller wiederkehrenden Einnahmen aus Verträgen, die zum Zeitpunkt der Bewertung bestehen. ARR umfasst alle Arten von Verträgen, die wiederkehrende Einnahmen generieren und für die derzeit Einnahmen ausgewiesen werden. Bei ARR handelt es sich um eine rollierende Zahl, die sich im Zeitverlauf aufsummiert, während der ebenfalls vom Unternehmen verwendete Gesamtvertragswert (TCV) in der Regel zur Messung von (neuen oder zusätzlichen) Verkaufsbuchungen innerhalb eines Zeitraums verwendet wird. Das Unternehmen berechnet einen ARR für SaaS- und Nicht-SaaS-Subskriptionen und einen weiteren, der Subskriptionen und Wartung kombiniert.

Überleitung der Nettoverschuldung

(in Millionen USD) 30. Juni

2023 31. Dezember

2022 30. Juni

2022 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 25,7 30,0 19,5 Privater Schuldschein fällig 2026, zum beizulegenden Zeitwert (24,0) (26,0) (28,4) Wandelschuldverschreibungen fällig 2022 (OCEANE), zum beizulegenden Zeitwert (7,9) (7,8) Nettoliquidität/(-verschuldung) (6,2) (3,7) (8,9) Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing gemäß IFRS16 (8,9) (9,6) (10,2) Nettoliquidität/(-verschuldung), einschließlich IFRS 16 (15,1) (13,4) (19,1)

Anhang 2 Konsolidierte Abschlüsse (IFRS)

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Millionen USD) Ende des Halbjahreszum 30. Juni 2023 2022 Umsatzerlös 30,6 28,9 Umsatzkosten (9,2) (9,0) Bruttogewinn 21,4 19,9 Forschungs-und Entwicklungskosten (10,5) (10,5) Vertriebs- und Marketingausgaben (9,0) (8,1) Allgemeine Verwaltungskosten (6,2) (6,2) Sonstige Erträge (Verluste), netto (0,3) (0,5) Betriebsergebnis (-verlust) (4,7) (5,4) Kosten der Finanzverschuldung, netto (1,5) (2,8) Sonstige Finanzerträge/(-verluste), netto (0,1) 1,2 Ertrag (Verlust) vor Ertragssteuern (6,3) (7,1) Ertragssteueraufwand (1,0) (0,2) Nettoertrag/(-verlust), konsolidiert (7,3) (7,3)

Bilanz

Aktiva (in Millionen USD) 30. Juni

2023 31. Dezember

2022 Goodwill 115,2 115,2 Immaterielle Vermögenswerte 14,7 16,5 Sachanlagen und Betriebsausstattung 6,4 7,0 Sonstige Forderungen 2,9 1,4 Anlagevermögen 139,2 140,1 Lagerbestände 0,3 0,3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24,5 32,9 Sonstige Forderungen 6,2 6,1 Derivative Finanzinstrumente 0,1 0,4 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 25,7 30,0 Umlaufvermögen 56,8 69,8 Summe Aktiva 196,0 209,9 Passiva (in Millionen USD) 30. Juni

2023 31. Dezember 2022 Stammaktien 41,5 41,5 Kapitalrücklage 94,7 94,7 Rücklagen und einbehaltene Gewinne (0,4) 17,2 Ertrag/(Verlust) im Berichtszeitraum (7,3) (17,6) Eigenkapital Anteil der Aktionäre des Unternehmens 128,6 135,9 Minderheitsbeteiligungen Eigenkapital insgesamt 128,6 135,9 Anleihen 39,2 39,8 Rückstellungen 1,6 1,7 Latente Steuerverbindlichkeiten 0,9 0,9 Langfristige Verbindlichkeiten 41,7 42,5 Anleihen 1,6 3,7 Wandelanleihen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3,4 5,4 Sonstige Verbindlichkeiten 8,0 10,3 Derivative und Finanzinstrumente 0,0 0,0 Rückstellungen 0,5 0,2 Nicht realisierte Einnahmen 12,2 12,1 Kurzfristige Verbindlichkeiten 25,7 31,6 Summe Verbindlichkeiten 67,4 74,0 Summe Passiva 196,0 209,9

Kapitalflussrechnung

(in Millionen USD) 30. Juni

2023 30. Juni

2022 Ertrag/(Verlust) im Berichtszeitraum (7,3) (7,3) Nicht zahlungswirksame Posten der Gewinn- und Verlustrechnung aus laufender Geschäftstätigkeit 7,4 7,0 Veränderungen des Betriebskapitals aus laufender Geschäftstätigkeit 2,6 (2,2) Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 2,7 (2,6) Bezahlte Steuern (1,0) (0,7) Bezahlte Zinsen (1,6) (2,1) Netto-Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss) aus dem operativen Geschäft 0,2 (5,4) Erwerb von Sachanlagen und Betriebsausstattung (0,1) (0,1) Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (1,6) (1,9) Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeiten (1,7) (2,0) Rückzahlung von Krediten (2,0) Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen in Aktien (17,5) Rückerstattung von Leasingverpflichtungen nach IFRS16 (0,8) (0,8) Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten (2,8) (18,2) Auswirkungen von Wechselkursschwankungen (0,1) (0,1) Nettoanstieg von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (4,3) (25,8) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums 30,0 45,3 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums 25,7 19,5

1 Ende des Berichtszeitraums.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230724864122/de/

Contacts:

Investoren und Medien

Investor Relations

Jean-François Labadie

Chief Financial Officer

+33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com

Investor Relations

Lucie Morlot

+33 (0)1 80 18 26 33

lucie.morlot@actifin.fr

Finanzpresse

Michael Scholze

+33 (0)1 56 88 11 14

michael.scholze@actifin.fr

Medienkontakt

Matthew Zintel

+1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com