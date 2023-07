ALO FP-hat einen Auftrag vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein zur Lieferung von 40 Triebzüge der Baureihe Coradia Stream im Wert von 900 Millionen Euro erhalten TKA AV-Der mexikanische Großaktionär America Movil hat seinen Anteil auf 56,55 Prozent von 51 Prozent auffgestockt. UBSG SW-hat eine Altlast der von ihr übernommenen Credit Suisse im Zusammenhang mit dem kollabierten Hedgefonds Archegos beseitigt ADS-Adidas hebt Ausblick an dank Abverkauf von Yeezy-SneakernBAYN-Auch Bayer kassiert den Ausblick - Aktie im Minus erwartetECX1-Das Biotechnologie-Unternehmen verkauft nahezu sämtliche Vermögenswerte für bis zu 12,05 Millionen Euro an einen Investor aus den USA.MBG-Der Autohersteller will noch mehr Geld in die Entwicklung und Produktion von Elektroautos ...

