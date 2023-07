Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein verhaltener Handelstag ab. Der DAX dürfte vor den Notenbank-Entscheidungen in dieser Woche weiterhin kaum vom Fleck kommen. Zum Handelsstart wird der deutsche Leitindex rund 0,1 Prozent schwächer auf 16.171 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen:1. Leichte Kursgewinne an der Wall StreetZum Beginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...