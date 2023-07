© Foto: Arne Dedert - dpa



Gleich zwei richtungsweisende Notenbankentscheidungen stehen diese Woche auf der Agenda: Fed und EZB. Dazu eine Vielzahl von Quartalsberichten. Die Spannung steigt, die Volatilität auch?

Der DAX wird am Dienstag mit leichten Verlusten erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer bei 16.163 Punkten, berichtet die dpa.

An der Wall Street verzeichnete der Dow Jones Industrial am Montag den elften Gewinntag in Folge. Er beendete den gestrigen Handel mit einem Plus von rund 0,5 Prozent bei 35.411 Punkten. Laut Commerzbank ist dies die längste Serie von Gewinntagen seit 2017.

Mit Spannung erwarten die Anleger die morgige Zinsentscheidung der US-Notenbank. Einen Tag später folgt der Zinsentscheid der EZB. Jürgen Molnar von Robomarkets sagte zu Wochenbeginn gegenüber dem Nachrichtensender ntv, dass die Woche der Notenbanken "volatiler werden könnte".

Darüber hinaus stehen diese Woche mehr als 150 Quartalsberichte aus dem S&P 500 auf der Agenda. Heute Abend stehen unter anderem die Zahlen von Alphabet, Microsoft und Visa im Fokus. In Deutschland werden unter anderem die Zahlen der Deutschen Börse erwartet.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion