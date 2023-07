Der Nasdaq 100 befindet sich im Tageschart weiterhin im Bereich des 10er-EMA, der aktuell bei 15.476 Punkten notiert. Der Nasdaq 100 ging hier am Vortag mit einer kleinen Tageskerze aus dem Handel und könnte vor einem weiteren Hochlauf stehen. Im Fokus steht für den weiteren Kursverlauf aber der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwochabend. Der Nasdaq 100 dreht üblicherweise in Korrekturen im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart ...

