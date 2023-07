Der Markt geht derzeit davon aus, dass die Fed am kommenden Mittwoch ein letztes Mal die Leitzinsen anhebt. Anschließend dürften sie bis Jahresende in der Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent verbleiben. Das hat zuletzt Hedgefonds ermutigt, wieder in den Goldmarkt einzusteigen, auch wenn einige den neu gefundenen Optimismus in Frage stellen.Die COT-Daten der CFTC für die Woche bis zum 18. Juli zeigten, dass Hedgefonds ihre spekulativen Brutto-Langpositionen in Comex-Gold-Futures um 23.250 Kontrakte ...

