FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinndynamik halte an, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf gute Eckdaten zum zweiten Quartal. Der Ausblick der Herzogenauracher erscheine immer noch konservativ./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 06:52 / CET

