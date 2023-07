DJ PTA-News: Oberbank AG: Aktiensplit

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Linz (pta/25.07.2023/09:30) - ISIN AT0000625108

Eindeutige Kennung: SPLF23625101

In der 143. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am 16. Mai 2023 wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:2 beschlossen. Für jede Stückaktie erhalten die Aktionäre dadurch eine weitere Stückaktie.

Dadurch wird die Anzahl der Aktien von bisher 35.307.300 auf 70.614.600 Stück erhöht. Das Grundkapital bleibt unverändert und beträgt nach wie vor EUR 105.921.900 und ist nun in 70.614.600 auf Inhaber lautende Stückaktien aufgeteilt. Auf jede Stückaktie entfällt künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,50.

Die Eintragung der Satzungsänderung ins Firmenbuch erfolgte am 25. Juli 2023 und der Beschluss über den Aktiensplit wurde damit an diesem Tag wirksam.

Die Umstellung der Notierung und die entsprechende Anpassung des Aktienkurses an der Wiener Börse wird per 01.August 2023 (Ex-Tag) wirksam.

Die Depotgutschrift erfolgt automatisch. Die Aktionäre haben nichts zu veranlassen.

Die Aktien werden im jeweiligen Depot im Verhältnis 1:2 unter der bestehenden ISIN AT0000625108 ab 01. August 2023 eingebucht.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch auch unter http://www.oberbank.at/ad-hoc-meldungen # SonstigeMeldungen zur Verfügung.

(Ende)

Aussender: Oberbank AG Adresse: Untere Donaulände 28, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Andreas Pachinger Tel.: +43 732 7802-37460 E-Mail: andreas.pachinger@oberbank.at Website: www.oberbank.at

ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2023 03:30 ET (07:30 GMT)