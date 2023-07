LOS ANGELES, July 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio S.A. ("Mervilab" oder das "Unternehmen") bekannt zu geben. Mervilab ist ein spanischer Anbieter von Laborverbrauchsmaterialien und -geräten für akademische und Forschungslabors, Behörden, Krankenhäuser, Industrie und Pharmabranche. Mervilab ist die dritte Firmenübernahme von Calibre Scientific in Spanien und baut die Position des Unternehmens als einer der führenden Anbieter von Laborprodukten und -dienstleistungen in Spanien weiter aus.



Das Produktportfolio von Mervilab umfasst Reagenzien, Produkte zur Flüssigkeitshandhabung, Verbrauchsmaterialien aus Glas und Kunststoff, Laborausrüstung, Möbel und Pilotanlagenprojekte. Das Unternehmen zeichnet sich durch den Verkauf ganzheitlicher Lösungen für Laboratorien aus, einschließlich technischer Beratung, Entwurf von Projekten, Lieferung und Inbetriebnahme sowie Wartung nach dem Verkauf.

Mit dieser Übernahme gewinnt Calibre Scientific einen weiteren strategischen Partner auf dem globalen Markt für Laborbedarf und erweitert damit sowohl sein Produktangebot als auch seinen Kundenstamm. "Diese Übernahme passt perfekt zu unserer strategischen Vision, da sie unsere Marktreichweite vergrößert und unsere Fähigkeit stärkt, unseren Kunden ein umfassendes Lösungsangebot zu unterbreiten", sagte Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. "Durch unser erweitertes Vertriebsnetz werden wir in der Lage sein, den Kunden in Spanien unser umfangreiches Produktportfolio näher zu bringen."

"Durch den Zusammenschluss mit Calibre Scientific kann Mervilab ein neues Kapitel des Wachstums und der Innovation aufschlagen und gleichzeitig den Werten treu bleiben, die das Unternehmen geprägt haben", sagte Andrés del Álamo Fraile, Director von Mervilab. "Ich freue mich darauf, weiterhin mit dem talentierten Team zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir neue Möglichkeiten erschließen und Mervilab und Calibre Scientific zu neuen Höhen führen."

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Geräten, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific vereint einzigartige Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Expertise verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, USA, erweitert kontinuierlich sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.investor.calibrescientific.com oder kontaktieren Sie press@calibrescientific.com.