Herzliche Einladung zur Sommer-Party-Woche an der Wall Street! Eine Reihe von Top Acts auf der Bühne! Dazu: Fünf Aktien mit besonderem Potential in dieser Woche.

Spannung an den beiden Börsenfronten Zinsschraube und Berichtssaison: Die Fed führt am Mittwoch das Stück "Zinsentscheid" auf, am Donnerstag die EZB. Und unter den rund 150 S&P 500-Unternehmen, die in der nächsten Woche Geschäftszahlen veröffentlichen, sind zum Beispiel Microsoft am Dienstag und Boeing, Coca-Cola und Meta am Mittwoch, um nur einige wenige zu nennen. Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen.

Wenn Sie Microsoft im Visier haben, empfehle ich Ihnen den Vorbericht meiner Kollegin Gina Moesing: Vor den Microsoft-Earnings noch rein in die Aktie? Zum Thema, "welche Zinsentscheide der Markt bereits eingepreist habe", gibt es hier frische Einschätzungen von Top-Börsianern.



Noch sind die Anleger angesichts von Zinsentscheiden und neuen Zahlen in dieser Woche vorsichtig. Es fehlen Beweise, um ein starkes Gefühl zu entwickeln, wie es den S&P 500-Big Shots wirklich geht. Diese Ertragssaison muss sich den Ruf als Top Event noch erarbeiten. Laut Nick Raich von The Earnings Scout haben von den mehr als 70 Unternehmen im S&P 500, die schon vorgelegt haben, immerhin 78 Prozent die Erwartungen übertroffen. Aber: Die Rate liegt unter dem Drei-Jahres-Durchschnitt von 80 Prozent. Noch nicht Top of the Pops.

Vielleicht hilft der Blick auf eine Sechs-Titel-Auswahl, die in der nächsten Woche im Rampenlicht steht: Royal Caribbean, PulteGroup, Alaska Air, Paccar, General Motors und Meta. Laut Kollegen von CNBC könnten diese Aktien ein besonders Momentum in dieser Woche aufweisen. Die fünf S&P 500-Aktien, die es in die Auswahl schafften, erfüllten folgende zwei Kritieren: Anstiege in den letzten drei Monaten um zehn Prozent oder mehr und um mindestens zehn Prozent in den letzten sechs Monaten - jeweils bei der durchschnittlichen Schätzung des Gewinns pro Aktie.

Ihr Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

