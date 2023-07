Einmal mehr gibt es am Dienstag Rückenwind für die RWE-Aktie von Seiten der Analysten. Berenberg hat das ohnehin bullishe Kursziel noch einmal angehoben. Neuen Schwung für die Aktie bringt das zunächst aber nicht. Die Seitwärtsbewegung setzt sich vielmehr weiterhin fort, die Aktie kann die 40-Euro-Marke nicht zurückerobern.Das Angebot an CO2-Zertifikaten scheine vorerst in Ordnung zu sein, wenn auch mit einem begrenzten Spielraum, erklärte Berenberg-Analyst Andrew Fisher in einer neuen Branchenstudie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...