An der deutschen Börse liegt das Wertpapier von Varta zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 22,82 Euro. Für das Wertpapier von Varta steht gegenwärtig ein Wertanstieg 2,61 Prozent zu Buche. Das Papier verteuerte sich um 58 Cent. An der Börse zahlen private und institutionelle Anleger gegenwärtig 22,82 Euro für die Aktie.

