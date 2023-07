Frankfurt am Main/München (ots) -- Ausbau des Bereichs "Next Gen" im Wealth Management für Unternehmensnachfolger, erfolgreiche Gründer und Young Leader- Privatbankhaus holt mit Sophia Schelo zum 1. Oktober 2023 ausgewiesene Expertin für Themen der NachfolgegenerationenWealth Management der nächsten Generation bei Hauck Aufhäuser Lampe: Das Privatbankhaus baut sein Leistungsspektrum für die Wealth Management-Kunden der "Next Generation" konsequent aus. In diesem Kontext wird Sophia Schelo (33) mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 als Expertin für die "Next Gen" starten.Sophia Schelo verfügt über eine 10-jährige Erfahrung im Wealth Management. In ihrer Funktion wird es ihre Aufgabe sein, innovative Formate mitzuentwickeln, um die Ansprache vermögender Kundinnen und Kunden zu stärken, neue Kunden zu gewinnen sowie den Aufbau entsprechender Communitys und Netzwerke voranzutreiben. Zudem wird sie aufgrund ihrer Erfahrung als Corporate Influencerin im Bereich Next Gen agieren.Sie wird direkt an Daniel Sauerzapf, den künftigen Co-Head Wealth Management, berichten. Zuletzt war Sophia Schelo rund fünf Jahre bei Merck Finck A Quintet Private Bank tätig, unter anderem als Vorstandsreferentin, Next Gen-Expertin und im Business Developement. Zuvor durchlief sie verschiedene Positionen unter anderem bei PricewaterhouseCoopers (PwC) Deutschland sowie bei der UBS Deutschland im Wealth Management.Hauck Aufhäuser Lampe sieht in den besonderen Anforderungen und Bedürfnissen der Nachfolgegenerationen einen wichtigen Wachstumsbereich im Wealth Management. Wesentliche Bedeutung wird auch der Stärkung und Pflege entsprechender Netzwerke für jüngere Kundengruppen zukommen. Hauck Aufhäuser Lampe adressiert dabei unter anderem Unternehmensnachfolger, erfolgreiche Gründer, Meinungsbildner, Young Professionals und Young Leader.Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Die Next Gen gestaltet mit Engagement, mit Herzblut und auch mit Weitsicht unsere Zukunft. Die Vermögensnachfolger und Gründer werden einen wesentlichen Anteil daran haben, wie Arbeit und Wirtschaft künftig funktionieren werden. Auf diesem Weg benötigen sie aber Partner mit ganz individuellen Denkweisen und Lösungen. Mit Sophia Schelo haben wir eine Expertin mit einem tiefgreifenden Verständnis für die Bedürfnisse der Nachfolgegenerationen gewonnen. Wir freuen uns darauf, unsere Kundinnen und Kunden generationsübergreifend in ihre Zukunft zu begleiten."Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115618/5566211