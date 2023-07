Die Mayr-Melnhof Karton AG (MM Gruppe) ist in der Produktion und dem Verkauf von Karton und Faltschachteln tätig. Das Unternehmen ist in zwei Divisionen tätig: 1. MM Karton & Papier und 2. MM Packaging. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit kontinuierlich Shareholder Value geschaffen, das Geschäftsjahr 23 ist jedoch ein herausforderndes Übergangsjahr. Der Aktienkurs spiegelt dies wider, so dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um einen genaueren Blick auf den Investment Case zu werfen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 16.08.2023 um 14.00 Uhr einen Online-Roundtable mit Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Head of Investor Relations & Communications der Mayr-Melnhof Karton AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-08-16-14-00/MMK-AV zur Verfügung gestellt.





