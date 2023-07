Man kann sicherlich nicht bestreiten, dass sich die Börse in diesem Jahr mal wieder von ihrer schönen Seite zeigt. Und so hat sich auch unser DAX seit Jahresbeginn mit einem Plus von 15 % bisher relativ gut geschlagen. Folgerichtig haben natürlich auch viele Aktien unseres Leitindex bis heute eine positive Entwicklung gezeigt. So auch die Papiere der DHL Group (555200), die seit Anfang Januar sogar fast 29 % im Kurs zulegen konnten. Sie sind damit trotz allem aber noch ein ganzes Stück von ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...