Generative KI ist in aller Munde. Die Remini-App generiert Bewerbungsfotos per Klick auf Basis alter Smartphone-Bilder. Der Hype um die Anwendung löst jedoch auch Kritik aus. Ein Selbsttest. Nicht selten startet ein Jobtrend auf Tiktok und sorgt für Wirbel auf Linkedin - so auch in diesem Fall. Die Rede ist von der KI-App Remini, die aus alten Fotos auf dem Smartphone im Handumdrehen neue Bewerbungsfotos für den Lebenslauf generiert. Die Tiktokerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...