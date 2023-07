Panasonic hat eine Abnahmevereinbarung mit Nexeon geschlossen, einem in England ansässigen Entwickler und Hersteller von Anodenmaterialien auf Siliziumbasis für Lithium-Ionen-Akkus. Es steht auch bereits fest, in welchem Werk Panasonic die Anoden verwenden will. Mit dem Kauf des Anodenmaterials von Nexeon will Panasonic nach eigenen Angaben die Leistung von E-Auto-Batterien steigern. Es soll in Lithium-Ionen-Batterien ...

