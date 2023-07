Im neuen Fertigteilwerk der Strabag UK im englischen Hartlepool wurde die Produktion aufgenommen. Für Strabag beginnt damit die Herstellung von Tunnelsegmenten für die Londoner HS2-Tunnel. Das Unternehmen wird über 83.000 Betonfertigteile für die HS2-Tunnel in London liefern. Strabag CEO Klemens Haselsteiner: "Zusammen mit unserer Anlage in Wilton für das Woodsmith Mine-Projekt ist Strabag nun nicht nur im Nordosten Englands fest verankert, sondern in ganz Großbritannien. Durch den direkten Zugang zum Schienennetz können wir die Anzahl an LKW-Fahrten über die Straße massiv senken. Wir schaffen so eine nachhaltigere Lösung für den Transport der Tübbinge zu unseren Londoner Tunnelbohrmaschinen für HS2, was wiederum ...

