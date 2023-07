Diese Aktie ist ein Dauerbrenner. Walmart hat am Montag ein neues Rekordhoch erklommen, nachdem Piper-Sandler-Analyst Edward Yruma die Aktie aufgestuft hatte. Walmart gelingt es, die Anleger auch in der aktuellen Phase, in der praktisch nur Tech-Aktien gut laufen, zu performen. Für den AKTIONÄR kein Wunder.Yruma hat Walmart von "Neutral" auf "Übergewichten" aufgestuft, das Kursziel sieht er bei 210 Dollar.Yruma ist einer von 38 Analysten, die Walmart zum Kauf empfehlen. Neun sagen "Halten", keiner ...

