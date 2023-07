Mladá Boleslav (ots) -› Komplett neu gestaltete Scheinwerfer unterstreichen den verjüngten Auftritt des Kompaktfahrzeugs Škoda Scala und des Crossover-Modells Škoda Kamiq› Optionale Matrix-LED-Technologie - ein Novum für beide ModelleNoch vor der digitalen Weltpremiere der aufgewerteten Modelle Škoda Scala und Škoda Kamiq veröffentlicht der tschechische Autohersteller Designskizzen, die die überarbeitete Fronpartie und die Scheinwerfer zeigen. Die Updates des Kompaktfahrzeugs und des Crossover-Modells vier Jahre nach deren Einführung umfassen sowohl technische Verbesserungen als auch einen verjüngten Auftritt.Die umgestalteten Scheinwerfer des Scala reichen nun bis an den Kühlergrill heran. Das als schlanker Lichtstreifen gehaltene Tagfahrlicht in den vorderen Scheinwerfern läuft an Ober- und Unterkante der Hauptscheinwerfer zusammenlaufen und formt so eine markante neue Lichtsignatur.Auch das Design der Kamiq-Scheinwerfer erfuhr ein Update. Das obere Element der charakteristischen geteilten Scheinwerfer präsentiert sich nun schlanker und gestalterisch noch ausgeprägter. Die Hauptscheinwerfer darunter fallen größer aus und beherbergen die optionalen, erstmals für Kamiq und Scala erhältlichen TOP LED Matrix-Scheinwerfer mit unverwechselbaren sechseckigen Modulen.Die digitale Weltpremiere des überarbeiteten Škoda Scala und Škoda Kamiq ist für den 1. August geplant.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5566250