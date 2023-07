Die Infineon-Aktie verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Performance. In den letzten 6 Monaten konnte das Unternehmen eine Wachstumsrate von 16,19% erzielen und auch in den letzten 3 Monaten gab es einen positiven Anstieg von 7,94%. Betrachtet man den kurzfristigen Verlauf, so zeigt sich ein Zuwachs von 3,14% innerhalb eines Monats, während der aktuelle Monat einen leichten Rückgang von 2,54% aufweist. Trotz ...

