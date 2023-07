Unilever: Besserer Umsatz als erwartet

Werbung







Der Konsumgüter-Riese aus London veröffentlichte am Dienstagmorgen seinen Halbjahresbericht



Der britische Konsumgüterhersteller Unilever, für Marken wie "Knorr", "Magnum" und "Ben&Jerry's" bekannt, erhöhte seine Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2023 auf 30,4 Milliarden Euro um 2,7% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Dieses Umsatzwachstum ist hauptsächlich auf die gestiegene Preise zurückzuführen, die die leicht gesunkene Absatzmenge sowie die Währungsverluste mehr als ausglichen. Betrachtet man das bereinigte Umsatzwachstum auf den verschiedenen Kontinenten, wird deutlich, dass es im zweiten Quartal in Nordamerika, Südamerika und Asien/Afrika leicht gesunken ist. In Europa hingegen konnte das Wachstum auf 15,5% ausgebaut werden. Zusätzlich schloss Unilever die dritte Tranche in Höhe von 750 Millionen Euro, des Aktienrückkaufprogrammes mit einem Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro, ab.



Der Aktienkurs des Konzerns reagierte am Dienstagvormittag positiv auf den Halbjahresbericht mit einem untertägigen Kursanstieg von rund 4,5 %.









Quelle: HSBC