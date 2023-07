Aktien aus der Verteidigungsindustrie haben sich mit Beginn des Kriegs in der Ukraine und dank der weltweit steigenden Rüstungsinvestitionen sehr ordentlich entwickelt. Der französische Raumfahrt- und Verteidigungskonzern erlitt zuletzt einen Kursrücksetzer. Ist das eine gute Gelegenheit, um in die Aktie einzusteigen? Die jüngst vorgelegten Unternehmenszahlen der Franzosen beweisen, dass der Konzern über ein sehr starkes Geschäftsmodell verfügt. So wurden die Umsätze um knapp acht Prozent auf 8,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...