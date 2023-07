Nachdem Google in den vergangenen Tagen altes Kartenmaterial aus Street View entfernt hat, meldet sich das Unternehmen jetzt mit neuen Aufnahmen in Deutschland zurück. Mit dabei sind die 20 größten deutschen Städte und viele neue Regionen. Seit Juni 2023 fahren wieder Google-Autos durch Deutschland, um das rund 15 Jahre alte Street-View-Kartenmaterial aufzufrischen. Jetzt sind erste aktualisierte Aufnahmen in dem Dienst verfügbar.AnzeigeAnzeige Google ...

