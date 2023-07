Fiat liefert 60 Elektro-Transporter des Typs E-Scudo an das italienische Unternehmen E-GAP. Letzteres nutzt diese als mobile Ladestationen für E-Taxis und private E-Autos. Der Dienst ist auch in München verfügbar. Die Transporter sind mit Akkus ausgestattet, mit denen der Strom zum Kunden gebracht wird. Letztere vereinbaren einen Termin und Ort per App oder Telefon und die mobile Ladestation kommt ...

