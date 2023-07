In China steht Gold weiter hoch im Kurs. Der Goldkonsum in China stieg im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 16 Prozent auf 554,88 Tonnen, während die Produktion um 2,24 Prozent anstieg, wie ein Bericht der China Gold Association zeigt. Der Verbrauch von Goldschmuck im weltgrößten Verbraucher des Edelmetalls stieg in der ersten Jahreshälfte um fast 15 Prozent auf 368,26 Tonnen, heißt es in dem Bericht.In den Zahlen sind die Reservekäufe der People's Bank of China nicht enthalten. ...

