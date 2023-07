Nach Kursverlusten von bis zu zehn Prozent im Anschluss an die enttäuschenden Zahlen in der vergangenen Woche startet die Aktie von HelloFresh jetzt wieder durch. Mit einem Plus von bis zu fünf Prozent steuert das Papier am Dienstag wieder die 25-Euro-Marke an, welche sich im bisherigen Verlauf des Jahres allerdings als hartnäckiger Widerstand erwiesen hat. HelloFresh setzt seine Erholung fort. Am vergangenen Donnerstag hatten das nur sehr geringe Wachstum und gesenkte Prognosen die Stimmung der ...

