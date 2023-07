Hannover (ots) -Das Thema Gewichtsverlust stellt zahlreiche Menschen vor Herausforderungen: Viele von ihnen suchen nach einer Strategie, die sowohl effektiv als auch nachhaltig ist. Jan Bahmann ist Abnehmcoach und hilft seinen Klienten in seinem Coaching dabei langfristig abzunehmen. Dabei setzt er auf eine Strategie, die genau zu den Bedürfnissen seiner Kunden passt. Eine Methode, die er nun auf den Plan ruft, ist die sogenannte Wikinger-Diät. Was es damit auf sich hat und was sie verspricht, erfahren Sie im Folgenden.Die Themen Gesundheit und Ernährung bleiben auch in der heutigen Gesellschaft weiterhin relevant. Viele Menschen haben mit dem Gewicht zu kämpfen, wollen einige Pfunde verlieren und sich endlich wieder wohl in ihrer Haut fühlen. Den richtigen Weg, der ihnen nachhaltig dabei hilft, das eigene Wohlfühlgewicht zu erreichen, haben viele von ihnen allerdings noch nicht gefunden. Schließlich ist die Masse an Möglichkeiten enorm: Von Crash-Diäten über Fitness-Trends und diverse Ernährungsratschläge lässt sich im Internet heute allerlei finden. Doch wie schaffen es Betroffene nun, ihr Gewicht effektiv und nachhaltig zu reduzieren? "Es ist eine Frage der Balance zwischen Ernährung, Bewegung und der richtigen Einstellung", erklärt Jan Bahmann, renommierter Abnehmcoach. Mit erprobten Strategien hilft er seinen Klienten dabei, ihr Gewicht zu reduzieren und langfristig zu halten. Die Erfolge sprechen dabei für sich, so hat er schon zahlreichen Menschen dabei geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Derzeit ergibt sich eine interessante Neuerung auf dem Abnehmmarkt: die Wikinger-Diät.Ernährungsumstellung statt kurzfristiger Diät"Die Wikinger-Diät ist mehr als nur eine Diät, es handelt sich vielmehr um eine langfristige Ernährungsumstellung", betont Jan Bahmann. Statt sich auf kurzlebige Diättrends zu konzentrieren, basiert die Wikinger-Diät daher auf der Einführung gesunder Lebensmittel und Gewohnheiten in den Alltag. Das Konzept orientiert sich an traditionellen Nahrungsmitteln aus den skandinavischen Ländern wie Fisch, Vollkornprodukte, Wurzelgemüse und Hülsenfrüchte. Während industrielle Produkte weitgehend vermieden werden, liegt der Fokus auf vollwertigen, unverarbeiteten Lebensmitteln, die reich an Ballaststoffen und Nährstoffen sind.Mit der Wikinger-Diät werden alle nötigen Nährstoffe abgedecktSomit liefert die Wikinger-Diät alles, was der menschliche Körper braucht, um sich fit und vital zu fühlen. Beispielsweise fördern vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel die Sättigung und helfen dabei, das Energieniveau stabil zu halten. Während Fisch und andere Meeresfrüchte eine hervorragende Quelle für Protein und Omega-3-Fettsäuren sind, sorgen gesunde Fette aus Nüssen, Samen und Fisch außerdem für ausreichend Energie, ohne das Gefühl zu geben, dass man sich einschränken muss. Für die nötige Sättigung sorgt auch das Gemüse: Dabei bietet sich insbesondere Wurzel- und Blattgemüse an, das reich an Ballaststoffen und kalorienarm ist. Die Wikinger-Diät ermutigt außerdem zu moderatem Verzehr von Vollkornprodukten statt raffinierter Getreideprodukte.Neben der Ernährung spielt allerdings auch die Bewegung eine entscheidende Rolle in jedem Abnehmprozess. Aus diesem Grund ist sie auch Bestandteil der Wikinger-Diät. Schließlich waren die Wikinger bekannt für ihre körperliche Stärke und Ausdauer. Ein insgesamt aktiver Lebensstil hilft dabei, den Stoffwechsel in Gang zu bringen, dauerhaft zu verbessern und so die Gewichtsabnahme positiv zu beeinflussen.Fazit: Die Erfolge basieren auf dem Zusammenspiel von Ernährung, körperlicher Aktivität und der richtigen EinstellungFest steht: Wer die Wikinger-Diät für sich entdeckt und sie für sich umsetzt, wird früher oder später Gewicht verlieren. "Das jedoch hat nichts mit der Diät an sich zu tun", erklärt Jan Bahmann. "Viel eher geht es darum, dass es sich bei dieser Methode um Aspekte handelt, die Betroffene automatisch in ein Kaloriendefizit bringen, das die Abnahme wie von selbst in Gang setzt." Entscheidend ist am Ende, gesunde Gewohnheiten in seinen Alltag zu integrieren, die einem langfristig dabei helfen, seine Wohlfühlfigur zu erreichen.Möchten auch Sie auf eine gesunde und nachhaltige Art Gewicht verlieren, ohne sich ständig eingeschränkt zu fühlen? Dann melden Sie sich jetzt bei Jan Bahmann (https://www.janbahmann.de/) und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!Pressekontakt:Bahmann Coaching GmbHJan Bahmannkontakt@janbahmann.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161293/5566387