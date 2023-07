Veröffentlichung eines Videobeweises der Technologie für Sprachanrufe über den sat2phone-Dienst von Lynk

Lynk Global, Inc., der weltweit führende Anbieter von Satellitentelefonen, hat heute das allererste Video einer Reihe von Zwei-Wege-Telefonaten zwischen über Satellit verbundenen Standard-Mobiltelefonen veröffentlicht. Das Video zeigt mehrere Telefongespräche mit Standard-Mobiltelefonen, die über die bestehenden Satellitenzelltürme von Lynk im Orbit verbunden sind.

Charles Miller, CEO und Mitbegründer von Lynk, erklärte: "Carl Sagan hat einmal gesagt: "Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise". Das Video, das wir heute veröffentlichen, unterstreicht das Engagement von Lynk für einen höheren Standard." Miller fuhr fort: "Als Lynk im März 2020 die allererste Verbindung von einem Satelliten zu einem Standardtelefon auf der Erde herstellte, haben wir unsere Ergebnisse per Video der Weltöffentlichkeit präsentiert. Heute machen wir das Gleiche für Sprachanrufe in beide Richtungen."

"Die heutige Nachricht trifft den Kern unserer Mission, jeden überall zu verbinden", sagte Tyghe Speidel, CTO und Mitbegründer von Lynk. "Das Lynk-Team ist begeistert, dass wir jetzt in Palau den ersten Service für SMS-Nachrichten anbieten können und weitere Länder in diesem Jahr folgen werden. Während wir in naher Zukunft weiterhin SMS-Dienste für unsere MNO-Partner priorisieren, unterstreichen diese ersten Ergebnisse bei Sprachanrufen die Fortschritte in unserer Technologie und bringen uns einen Schritt näher an die Erfüllung unserer Mission", fuhr er fort.

Um das Video des erfolgreichen Zwei-Wege-Gesprächs von Lynk zu sehen, klicken Sie hier.

Über Lynk

Lynk ist das einzige patentierte, bewährte und kommerziell lizenzierte Satelliten-Direkt-zu-Standard-Mobiltelefon-System der Welt. Unser Service wurde bereits in mehr als 20 Ländern demonstriert und wird derzeit in über 30 MNO-Verträgen für kommerzielle Dienste in über 50 Ländern eingesetzt. Das Netzwerk von Lynk, das derzeit Mobilfunkwarnungen (Notrufe) und Zwei-Wege-SMS-Nachrichten bereitstellt, ist mit jedem existierenden Mobiltelefon der Welt kompatibel. In Zukunft wird Lynk Sprach- und mobile Breitbanddienste anbieten. Durch eine Partnerschaft mit Lynk über ein einfaches Roaming-Abkommen öffnet ein Mobilfunknetzbetreiber die Tür zu neuen Einnahmen in unerschlossenen Märkten, gibt seinen Abonnenten die Sicherheit einer allgegenwärtigen Konnektivität und eröffnet Milliarden von Menschen auf der Welt einen Weg zu wirtschaftlichem Wohlstand. Für weitere Informationen besuchen Sie www.lynk.world oder folgen Sie @lynktheworld.

