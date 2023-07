Bayer hat seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 gesenkt, vor allem aufgrund eines Umsatzrückgangs bei Produkten auf Glyphosatbasis. Das Unternehmen senkte seine Umsatzprognose um etwa 4 % und das bereinigte EBITDA um etwa 8 %. Der Umsatzrückgang wird auf den Abbau von Lagerbeständen und ungünstige Witterungsbedingungen zurückgeführt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Probleme durch Verbote oder Beschränkungen der Verwendung von Glyphosat noch verschärft werden. Bayer rechnet im zweiten Quartal mit einer weiteren Glyphosat-bedingten Firmenwertabschreibung in Höhe von 2,5 Mrd. Euro. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen an und kommen zu einem neuen Kursziel von 71,00 Euro (alt: 76,00 Euro), was weiterhin die Empfehlung KAUFEN unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bayer%20AG





