Worms (ots) -Die Golden Voice Academy der Khatrao Consulting GmbH, die Kurse für Sprecherausbildungen anbietet, um es ihren Kunden zu ermöglichen, sich mit ihrer Stimme ein zweites berufliches Standbein als Sprecher aufzubauen, wurde am 7. Juni 2023 nach den Richtlinien der Normen DQN:1001 und DQN:1002 von Daniel Graf zertifiziert. Wie die Geschäftsführung mitteilte, erfolgte die Zertifizierung nach einem umfassenden Audit, bei dem das Unternehmen den Anforderungen der DQN 1001 und der DQN 1002 gerecht werden musste.Geschäftsführer Patrick Khatrao: "Mit unserem Angebot haben wir bereits mehr als 100 Menschen dabei geholfen, mehr Geld mit ihrer Stimme zu verdienen. Dabei loben unsere Teilnehmer immer wieder unser zuverlässiges System und die exzellente Unterstützung, die sie während der Sprecherausbildung erhalten. Dass das tatsächlich der Fall ist, beweist nun auch die Zertifizierung des Deutschen Instituts für Digitale Qualitätssicherung (IfDQ), das unsere Sprecherakademie kürzlich mit einer zweifachen Zertifizierung für ihre hervorragenden Leistungen geehrt hat. Der Verkaufs- und Beratungsprozess sowie das Online-Coaching-Programm wurden nach den digitalen Qualitätsnormen DQN 1001 und DQN 1002 zertifiziert, was das Engagement der Golden Voice Academy für Qualität und Kundenzufriedenheit unterstreicht."Im Rahmen des Audits nach DQN 1001 durch den Auditor Daniel Graf wurden verschiedene Kriterien untersucht und bewertet, um die Qualität des Coaching-Angebots der Golden Voice Academy zu überprüfen. Im Fokus standen dabei unter anderem ein transparenter Entscheidungsprozess, ein strukturierter Onboarding-Prozess und ein aussagekräftiger Mitgliederbereich. Ebenso wurden die Kundenzufriedenheit, der Programmumfang, der Transfer-Effekt - also die Umsetzung des erlernten Wissens in die Praxis - das Curriculum und die Kompetenzentwicklung geprüft. Die Golden Voice Academy hat alle erforderlichen Anforderungen erfüllt und somit die Zertifizierung bestanden.Ebenso erfolgreich verlief das Audit nach DQN 1002, bei dem der Verkaufs- und Beratungsprozess der Sprecherakademie untersucht wurde. Hierbei wurden Aspekte wie die Kommunikation der Rechte und Pflichten der Vertragspartner, kundenbezogene und transparente Auswahl- und Qualifizierungsprozesse, Bewertung der Kundenzufriedenheit, Vertragsmanagement, Kompetenzmanagement des Personals, transparente Konditionen und Bedingungen der Inanspruchnahme sowie die Beachtung ethischer Grundsätze beim Verkaufs- und Beratungsprozess geprüft.Beide Audits wurden anhand von Stichproben, Prozessbelegen und Verfahrensnachweisen überprüft. Die zugrunde liegende Dokumentation der Prüfung wurde im internen Revisionsverfahren von Marcel Spitzel gegengeprüft und zur finalen Freigabe gegeben. Die Zertifizierung der Golden Voice Academy wurde am 7. Juni 2023 ausgesprochen und ist somit ab diesem Datum gültig. Sie bestätigt die hohe Qualität der Dienstleistungen und die Erfüllung der anspruchsvollen Anforderungen."Mit seinen digitalen Qualitätsnormen hat es sich das IfDQ zur Aufgabe gemacht, den digitalen Markt mit prüfbaren Qualitätsstandards zu verbessern. Umso mehr freut es uns, den hohen Ansprüchen einer renommierten Prüforganisation entsprochen zu haben. Auch in Zukunft werden wir von der Golden Voice Academy weiterhin hohe Qualitätsstandards bei der Sprecherausbildung anstreben, um unseren Kunden ein erstklassiges Coaching-Erlebnis bieten zu können. Der Zertifizierungsprozess des IfDQ gab uns in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, das Angebot für unsere Teilnehmer noch optimaler zu gestalten", so Patrick Khatrao.